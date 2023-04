El Diocesano llega sin mucha fe al campo del Unión Adarve

Resulta difícil saber qué se respira ahí dentro, pero todo hace indicar que el Diocesano llega al partido de este domingo (12.00 horas) ante el Unión Adarve sin mucha fe en sumar tres puntos y aferrarse a sus escasas opciones de salvación. Las matemáticas todavía pueden permitir un rayo de luz, pero las sensaciones del equipo durante los últimos meses son tan malas que todo lo que fuese un giro absoluto de guión y, como mínimo, disputar la eliminatoria de permanencia, sería una sorpresa.

Los datos son cada vez más terribles para el conjunto que dirige Adolfo Senso, que no conoce la victoria desde hace nueve jornadas. Hubo algún síntoma bueno en este lapso, como cuando el equipo mejoró defensivamente de tal manera que estuvo cuatro partidos seguidos sin encajar un solo gol... pero tampoco metió ninguno. Esos 0-0 consecutivos se rompieron la pasada semana con un 1-2 frente al Guadalajara que fue la confirmación de que la recta final liguera se le puede hacer muy larga al ‘Dioce’ y a su hinchada.

Senso ya no sabe qué probar. Le dio la vuelta totalmente al calcetín de la plantilla con numerosas altas y bajas cuando los resultados palidecieron poco a poco, pero ni él ha terminado de dar con la tecla ni los jugadores de responder a las expectativas que había sobre ellos cuando se les fichó.

«Cometemos errores muy de bulto que nos impiden competir. Llevamos nueve partidos perdiendo por la mínima y así no se puede. No sé si falta concentración o responsabilidad. Es algo que te da la veteranía porque el equipo no tiene experiencia. Lo damos todo y nos falta pegada, pero vamos a competir hasta el final», indica el técnico cacereño.

Todo ha sido un querer y no poder que ahora vuelve a estar expuesto en la visita a un Unión Adarve que además llega con la inercia positiva de haber ganado a domicilio al Cacereño, lo que le sirvió para firmar la permanencia de modo virtual y de paso ver, aunque sea de lejos, la posibilidad incluso de jugar los ‘playoffs’.

Por su parte, el Diocesano está a ocho puntos del puesto de ‘playout’ que ostenta ahora el Coria y que firmaría ahora mismo como mal menor de la temporada. Indudablemente arrancar la victoria en Madrid supondría mantener al enfermo con respiración asistida, pero permitiría otro ambiente en el siguiente choque en casa, frente al Atlético de Madrid B.