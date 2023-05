El portal entrenadoresfutbol.es publicó el interés de la Ponferradina por hacerse con los servicios de Juanma Barrero para la próxima temporada. Según esta misma publicación, su sustituto en el banquillo del Mérida sería Rai Rosa, exentrenador del Coria y Diocesano.

Cuando se le preguntó por esta cuestión en la comparecencia previa al partido de este domingo en Alcorcón, el actual técnico emeritense reconocía que «me he dado cuenta cuando he abierto esta mañana Twitter», y quiso responder «lo primero» con el «máximo respeto al entrenador de la Ponferradina y a la entidad, y también al Mérida».

Entiende que «estamos todavía en competición, quedan tres partidos y son rumores que suelen salir». Unos rumores a los que Juanma les saca una «lectura positiva», porque significa que «estamos haciendo un buen trabajo todos, no solo la parcela deportiva, es normal cuando otros ven que hacen un buen trabajo, lo valoran y lo quieren en sus clubs».

MÁXIMA PRUDENCIA

Barrero no quiso confirmar ni desmentir la noticia porque «en fútbol puede pasar de todo, pero de momento, el rumbo de Juanma no cambia: centrarse en el domingo y con respecto al club sigue sin cambiar. Terminaremos, hablaremos, valoraremos todo, si el club quiere que continúe, si yo quiero continuar, cuáles son mis pretensiones y las suyas, y si llegamos a un acuerdo genial, y si no, nos daremos la mano y como esto es muy largo nos veremos en otra, seguro».

Por primera vez, el técnico ahondó un poco en los motivos de los que depende su continuidad afirmando que «va a depender de todo», aunque destacó que «para mí es muy importante el día a día, es decir, que haya buenas instalaciones y buenas condiciones de trabajo para que todos trabajemos a gusto, porque así podemos dar y demostrar lo mejor, porque todo eso suma, se hace un buen año y todo el mundo está contento. Si me quedo otro año, tengo que tener unas garantías grandes de que lo hemos hecho este año se va a volver a repetir». A nivel personal, «obviamente, me gusta estar valorado económicamente como a todo el mundo», pero quiso cancelar la cuestión porque «son cosas que nos están despistando de lo realmente importante que es centrarnos en el domingo en Alcorcón».