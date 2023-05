En el deporte «no se pierde, se aprende»

«Síiiiiiiiiiii», es la sonora respuesta que recibe Houssame Benabbou de los alumnos de quinto de Primaria del CEIP Donoso Cortés de Cáceres cuando pregunta si les ha gustado. Los chavales acaban de participar en la sesión número 43 (de 46) de la séptima edición del programa Todos Olímpicos, cuyo objetivo es difundir los valores olímpicos y del deporte entre los más jóvenes. «A mí lo que más me ha gustado es la esgrima», añade una niña.

Durante casi dos horas, el atleta talayuelano y la exgimnasta emeritense Laura Campos han compartido su experiencia con los niños con mensajes como «no se pierde, se aprende», que era la respuesta a la pregunta que uno de los chavales lanzaba a Benabbou, del que acababan de conocer su currículum. «¿Alguna vez has perdido?», cuestionaba el niño. «Claro, muchísimas», decía el deportista, que remataba con un «a mí no me gusta decir que se pierde, sino que se aprende».

«Jamás te rindas, cualquier cosa que queráis ser en la vida se puede conseguir con el espíritu del esfuerzo», apuntaba Campos como remate a la primera parte de la ponencia, una presentación didáctica en el coqueto gimnasio del Donoso Cortés a la que los alumnos asistieron con expectación. Presidiendo todo, una de las antorchas que portó la llama olímpica de Barcelona 92. Es de Juan Luis Fondón, exjugador de fútbol sala, uno de los relevistas de la llama aquel verano y hoy profesor de Educación Física en este centro. Su cara de entusiasmo es, si cabe, mayor que la de sus alumnos.

No es la primera vez que este programa del COE (Comité Olímpico Español) que en Extremadura desarrolla la Fundación Jóvenes y Deportes pasa por el Donoso Cortés. Tampoco es la primera vez en este centro para Laura Campos. «Los niños ya la conocían», cuenta la directora, Isabel Agúndez, que muestra orgullosa el cartel de bienvenida que los chavales han puesto en la entrada para ambos deportistas y recuerda la participación del colegio en el programa Erasmus+ 2020-2023 con el ringol, una modalidad deportiva de carácter educativo que aúna actividad física, inclusión y coeducación buscando la máxima participación.

«Este programa me encanta, me da la vida, disfruto con las caras de ilusión de los niños y cómo se emocionan cuando doy volteretas. Al final algunas niñas me dicen ‘quiero ser como tu’», dice Laura Campos, en ‘Todos Olímpicos’ desde el principio, desde el 2017. En Extremadura son 46 las sesiones que imparten durante tres meses, pero ellos, tanto la exgimnasta como Benabbou, han pedido ya en varias ocasiones que se alargue hasta los seis meses y llegue a más centros, «como en otras comunidades».

La sesión didáctica da un repaso por la historia de los Juegos Olímpicos («¿sabéis lo que es el pebetero?», pregunta Campos, «un club de fútbol sala», dice uno de los niños, «no, es lo de la llama», le corrige otra), también destaca los valores del deporte («si te caes siete veces, levántate ocho») y concluye con las trayectorias de ambos ponentes. Muchas manos levantadas para un pequeño turno de preguntas («¿cómo te sentiste al desfilar en unos Juegos junto a tanta gente? ¿cómo es la dieta de un deportista? ¿a qué deportistas has conocido? ¿alguna vez has perdido?) y todos a la parte práctica, sin duda la más divertida.

En el patio a los chavales les espera una muestra con material de diversas modalidades deportivas. «¿No hay ninguna pala de pádel?», se cuestiona uno. «El pádel no es olímpico», dice una profesora en prácticas que no quiere perderse esta actividad. Esgrima, halterofilia, lanzamiento de peso, de disco, jabalina, gimnasia... no da tiempo a probar un poco de todo, aunque cuando Campos y Benabbou piden voluntarios nunca. La sesión termina con la gimnasta haciendo unas impresionantes piruetas a sus 34 años y los niños con la boca abierta. Lo han pasado bien y quizás en alguno se haya despertado la vocación deportiva.