El Mérida quiere clausurar la temporada sorbiendo la Copa

Última jornada de liga y el Mérida la despide este sábado (19.30 horas) en el Cerro del Espino contra el Rayo Majadahonda.

Los emeritenses llegan a esta última cita con las posibilidades matemáticas de terminar como séptimo clasificado, lo que supondría participar en la edición de la Copa del Rey de la próxima temporada. Para ello necesita ganar y que el Unionistas pierda en Fuenlabrada, que se juega la salvación.

«Creo y quiero pensar que si ganamos nos clasificamos para la Copa, porque es lo que podemos controlar», reconocía Juanma Barrero en su comparecencia previa al partido. Al técnico romano le gustaría «volver a ver a mi equipo competir» y enfatizaba que «para nosotros la plaza de Copa del Rey también es muy importante». Sin embargo, más allá de lo que ocurra en esta última jornada, «porque somos lo que somos y eso no lo va a borrar un resultado», calificaba la temporada de su equipo con un «notable alto o sobresaliente bajo. No pongo el 10 porque soy muy perfeccionista». Lo que más destacaba de su equipo son «las formas», llegando a afirmar que «ha sido una temporada brillante. Me he divertido mucho, más los lunes cuando lo veo en mi casa. Hemos jugado muy buenos partidos y dando buen nivel. Me ha gustado la forma de competir de mi equipo».

Con respecto al rival, que se juega la salvación, «no siempre ganan los que más lo necesitan. Pasa un poco como en los ‘playoffs, hay que saber gestionar muy bien las emociones porqueal que más lo necesita también se le genera ansiedad e intranquilidad».

La única baja es la de Acosta por acumulación de tarjetas, aunque también va a viajar al igual que todo el cuerpo técnico y médico para despedir la temporada.

Precisamente en el sustituto del mediocentro está la duda del once titular. La otra vez que se perdió un partido, también por sanción, fue Dani Lorenzo el que ocupó su puesto en el doble pivote junto a Meléndez. Si el malagueño retrasara su posición habría que elegir el futbolista que haría de segundo punta, y las alternativas, en este caso, son muchas.

Como se ha citado con anterioridad, el Rayo Majadahonda se juega la salvación, sin embargo, su entrenador, Alfredo Santaelena, quiso mostrar en la previa, tranquilidad y confianza, pues «solo tenemos que fijarnos en nosotros», ya que dependen de sí mismos para mantener la categoría. Teniendo en cuenta que hay hasta nueve equipos en busca de la salvación y que los rayistas están con un punto de ventaja con respecto al descenso, incluso perdiendo podrían salvarse, por eso «hay que ser consciente de la importancia del partido, pero hay que estar tranquilos y con confianza. Yo la tengo porque sé que el equipo está compitiendo fenomenal y tira para arriba ante las adversidades». Avisaba Santielena que debe ser «un partido largo, no volvernos locos, no querer ganarlo en el minuto 1».

Se espera un buen ambiente en el Cerro del Espino por parte de la afición local, aunque también habrá representación romana.