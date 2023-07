Comandante Juan Marrero

Juan Marrero sabe bien de qué va esto del fútbol. Sabe bien qué es lo que hay que hacer y lo que no para conseguir un objetivo. Quizás por eso, por su dilatada experiencia, sus dotes de mando e ideas claras el Don Benito decidiera encomendar su suerte al comandante de los ascensos.

El club rojiblanco, que este año buscará regresar a Segunda Federación, ha arrancado esta semana con la pretemporada con la mirada puesta en el primer partido de liga allá por el 10 de septiembre. Será ante el Jerez en el Vicente Sanz. «Por afición y proyecto, el Don Benito tiene que estar en una categoría superior», apunta el entrenador rojiblanco.

El propio Marrero no esconde que el club calabazón tiene como objetivo el ascenso. Incluso habla de que una vez en Segunda Federación habría que hacer un proyecto «ambicioso», pero por ahora prefiere que eso de los favoritismos «lo digan otros». Marrero dice que «ascender es muy difícil, es un trabajo diario donde las premisas de trabajo, ilusión y humildad tiene que ser muy importante. Si nos ponen de favoritos es cosa de los demás», dice sin rodeos el ex de equipos como Montijo o Extremadura, entre otros.

La clave

En el Don Benito no tienen prisa y prefieren ir despacio dando los pasos de manera adecuada. La temporada pasad fue muy dura tras culminar con un descenso que no por anunciado fue menos doloroso. El técnico cuenta ahora con 17 jugadores de la primera plantilla, tiene varios futbolistas a prueba y está ayudándose de algunos juveniles para completar las primeras sesiones de la pretemporada. «Los recursos económicos son los que son y hay que fichar lo que se pueda y se quiera, pero se está mirando mucho la calidad humana», dice Marrero, para quien la «generosidad en el esfuerzo, la intensidad y el trabajo son innegociables». Su intención, no obstante, es poder tener la plantilla al completo durante el transcurso de la próxima semana, que será cuando el club calabazón dispute su primer amistoso de pretemporada.

Sobre la nueva Tercera Federación que se va a encontrar Marrero, ceee que se parece más la de hace años tras introducirse el Coria o el Diocesano, además del propio Don Benito, aunque cree que Moralo o Jerez siempre tienen proyectos fuertes. «Es bonita y competitiva y hay que tomarse cada partido como si fuera el último, pero sabemos que tenemos que estar en ese grupo de favoritos para el ascenso», dice Marrero a las puertas de una temporada ilusionante.