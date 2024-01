La empresa de la mina de litio garantiza que seguirá apoyando al Cáceres

Lo más noticiable de la presentación de Joaquín Rodríguez como nuevo director deportivo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad no tuvo que ver con él. Ocurrió al final del acto, después de que Rodríguez expresase un talante positivo y las intenciones de ayudar a sacar al equipo de la penúltima plaza de la clasificación. El presidente del Cáceres, José Manuel Sánchez, le pasó el micrófono a Ramón Jiménez, CEO de Extremadura New Energies –empresa que pretende explotar una mina de litio en las inmediaciones de la ciudad-- y garantizó la continuidad del patrocinio para la próxima campaña, como ha ocurrido en esta y en la anterior.

“Estamos ahí en los buenos y en los malos momentos”, señaló de forma rotunda. La empresa que representa, que ha aportado a la entidad a través de su fundación al menos 250.000 euros estos dos años, aseguró que “la idea es seguir colaborando con el Cáceres, apoyándolo por mucho tiempo, por muchos años”. No paró ahí: “Por nuestra parte no hay ninguna duda: apoyo total a la directiva y a las nuevas incorporaciones”. Y recordó lo sucedido la pasada temporada, cuando el equipo estaba en una situación similar en la clasificación: “ya apoyamos entonces y se acabó salvando. Esperemos que se vuelva a repetir”. Incluso pronosticó que, aunque haya descenso a la LEB Plata, Extremadura New Energies seguirá en las camisetas: “seguiremos aquí. Con nuestro apoyo va a contar siempre Cáceres”.

LOS NERVIOS DE RODRÍGUEZ

Minutos antes, Joaquín Rodríguez, el nuevo ‘hombre fuerte’ en el día a día del Cáceres Patrimonio, había aterrizado. “Aunque no lo creáis, estoy un poco nervioso”, comentó, asombrado ante la concurrida presencia de medios, directivos y hasta aficionados en el hotel Barceló V Centenario. “Es una ciudad en la que se respira mucho baloncesto, cosa que me encanta. Es una trayectoria de muchos años. Generalmente he estado aquí muchas veces de rival, pero la vida da muchas vueltas. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Vengo a sumar, a que sigamos creciendo como entidad. Estoy muy agradecido a la junta directiva por apostar por mí”, declaró.

Su pretensión es “aportar mi granito de experiencia. Creo que cada uno tenemos nuestro libro” y se mostró optimista. “Esto es muy largo. Estamos en un momento delicado, pero el deporte es así. Intentaremos que la ciudad de Cáceres se sienta orgullosa de esta entidad”, deseó.

Rodríguez contó que hace unos años ya tuvo conversaciones para ocupar el mismo puesto. Esta vez sí han llegado a buen puerto, aunque reconociese que “no es habitual” que esto suceda con un director deportivo a mitad de temporada. Hasta se permitió su pizca de humor (“esperaba la llamada del Madrid o Barcelona, pero no me llamaban. Y lo hicieron desde aquí, así es que encantado”) y de nostalgia. Trabajando en el Baloncesto León vivió en su ciudad la Copa del Rey en la que el extinto Cáceres CB terminó subcampeón en 1997. “Me trae grandes recuerdos. Aquel fondo con tanta gente animando... Son cosas que calan en el interior”, sostuvo.

Tendrá las mismas atribuciones que su antecesor, Alberto Blanco, “y si hay que asumir alguna misión más, la asumiremos”. Y cuando llegó la gran pregunta, si llegarían fichajes al equipo, optó por la prudencia y hasta por la ambigüedad. “Este negocio está montado de esta forma. Todo club tiene que estar siempre en mercado. Tendría que ser así aunque fuesen las cosas bien. ¿Vendrán jugadores? Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. A ver cómo evolucionan los entrenamientos y cómo cogen las ideas del entrenador y también cuál es la evolución de los lesionados. Es un conglomerado de situaciones. Si vamos al mercado es para mejorar. Si no, tenemos lo mejor”, respondió.

También se puso como objetivo “trabajar para atraer al aficionado desde la cancha con buen baloncesto y resultados. Vamos a necesitar mucho el apoyo. Sin esto, es imposible llegar a grandes cotas”.