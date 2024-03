El Don Benito se desplaza a Fuente de Cantos y el Coria recibe al Jerez

Con diez jornadas pendientes en dos meses, la temperatura sube los niveles que miden la tensión en la Tercera Federación extremeña. En el apasionante duelo por el primer puesto llega líder el Don Benito a la 25ª jornada con dos puntos de ventaja sobre el Coria; nadie les va a hacer sombra por la plaza de ascenso directo a Segunda Federación. El margen de error puede ser ya mínimo. Quién sabe si, por ejemplo, en sus visitas a Fuente de Cantos o Azuaga (donde deben jugar ambos) o bien en La Isla y en el Vicente Sanz (cuando actúen como local) estará la clave. El 21 de abril, a cuatro jornadas del final, se jugará el Coria-Don Benito, pero es pronto para aventurar si será o no decisivo.

En el paso más inmediato que darán ambos llegan dos nuevos partidazos. El Don Benito visitará Fuente de Cantos (12.30), en un escenario donde todos han puntuado esta temporada. Ser el único equipo que no ha ganado aún en casa es un lastre tremendo para los fuentecanteños que corren grave riesgo de quedar descolgados en zona de descenso, son ahora penúltimos con los mismos puntos que el colista.

Por su parte, el Coria recibe al Jerez (17.00) y por lo tanto ya sabrá el resultado de su máximo rival. Los verdinegros lleva cinco jornadas sin ganar y está en la zona baja de la clasificación. Mucho en juego en La Isla.

Y llamativa trayectoria de los directamente implicados en la lucha por el ‘playoff’ de ascenso. La sucesión de empates ha mantenido las distancias y ha permitido que otros aspirantes se unan al grupo. De esta manera es muy interesante el enfrentamiento Villafranca-Diocesano (12.30), cuatro puntos y tres puestos tienen de ventaja los locales; oportunidad de unos para distanciarse y de los otros para entrar definitivamente en el grupo de la parte alta. Choque directo también es el Azuaga-Castuera (12.15), tercero contra sexto, que mide al subcampeón del pasado con el equipo revelación de la actual liga.

Y no hay un partido donde no se disputen puntos trascendentes. En el Racing Valverdeño-Moralo (16.30) tres empates seguidos llevan los de casa y dos los visitantes, visitar al farolillo rojo no es sinónimo de confianza para los de Navalmoral, que aguantan en el quinteto de cabeza. Calamonte-Olivenza (16.00) es un duelo de kilates porque una victoria puede significar meterse de lleno en la lucha por el quinteto de cabeza. Intereses distintos en el Atlético Pueblonuevo-Jaraíz (12.30) con dos rivales implicados en la parte baja que pone en valor ganar o perder tranquilidad en la tabla. Algo parecido en la previa del Trujillo-Montehermoso (16.30) igualados ambos a puntos y a mala racha. Y en el Don Álvaro-Arroyo (17.00) buscan los dos volver al camino de la victoria, clave para que los locales sigan con su recuperación y los visitantes no se alejen de sus opciones de jugar por el ascenso.