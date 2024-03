Malpartida ultima detalles para su reencuentro con la élite

Malpartida de Cáceres ultima de los detalles para otro gran fin de semana de motocross. Cinco años después, recupera sábado y domingo una prueba de las máximas categorías del Campeonato de España, MX1 y MX2, a las que se añaden la MX125 y la MXFemenino. Dos mangas en cada una decidirán los vencedores sobre la cuidadísima superficie del circuito de Las Arenas, que espera una gran entrada, con la complicidad de la buena climatología que se prevé.

El evento fue presentado este jueves, ofreciendo los detalles el organizador, Diego María Lancho, como presidente del MotoClub Las Arenas y portavoz de los numerosos colaboradores que están trabajando para que todo salga a la perfección. 40.000 euros cuesta acoger una cita así.

«Para nosotros como club es un orgullo grande tener de nuevo a la élite en Malpartida con la confianza de la Federación Española para volver a darnos una prueba de la máxima categoría», comentó, confirmando la presencia de los líderes de las respectivas categorías, José Antonio Butrón en MX1 y Samuel Nilsson en MX2. En la primera de ellas habrá un extremeño luchando por estar entre los diez primeros, el joven talayuelano Mario Moreno.

23 MUJERES EN LIZA

Otro punto que destacó fue la nutrida inscripción de mujeres, con 23, rozando el récord en una prueba nacional. «Creemos que es una cifra fantástica para un campeonato de motocross exclusivo y específico para féminas», comentó Lancho, que señaló en 131 el número de total de inscritos. «El circuito está precioso», avanzó, agradeciendo el trabajo de los empleados municipales.

Precisamente, el alcalde malpartideño, Alfredo Aguilera, aventuró que «si no fuera por el circuito de motocross de Las Arenas, no tendríamos la posibilidad de asistir a este espectáculo en Extremadura. Es una prueba donde van a estar los mejores pilotos nacionales». Y es que aseguró que el trazado se ha convertido en «uno de los cuatro o cinco mejores de España. Creo que no estoy diciendo ninguna barbaridad porque son los propios pilotos los que así nos lo ratifican año tras año por el estado de la pista, de las instalaciones y por todo el entorno de organización que tiene la prueba».

Se estima que entre la propia logística del campeonato y los espectadores pueden moverse unas 4.000 personas «y para Malpartida y todo el entorno es un evento de una gran dimensión», señaló el edil.

Mientras tanto, para Pablo López, diputado de Deportes, «hablar de motocross es hablar de Malpartida, es hablar del Moto Club Las Arenas y del circuito» y aseguró que «hay mucho esfuerzo detrás para albergar estos eventos. En la provincia somos capaces de hacerlo».

Junto a Diputación de Cáceres y ayuntamiento colaboran la Junta de Extremadura y las federaciones autonómica y nacional de motociclismo.

LOS HORARIOS

Se ha preparado un programa intenso y equilibrado. El sábado los entrenamientos cronometrados de las cuatro categorías serán por la mañana, mientras que la clasificación arrancará a las 13.30 horas con la de MX2, siguiendo con la de MX1 (14.10). Ese día ya habrá una manga puntuable de MX125 (15.00) y otra de MXFemenino (15.00), pero el plato fuerte será en la mañana del domingo. Se iniciará a las 10.10 con la primera manga de MX2 y continuará con la de MX1 (11.05). Nuevas carreras de MXFemenino (12.00) y MX125 (12.45) darán paso a las segundas de MX2 (13.35) y MX1 (14.30).

Las entradas (15 euros como precio único, gratis para niños hasta 8 años) están disponibles en distintos puntos de Cáceres, Mérida y Badajoz y también se venderán en la propia taquilla.