Cuarto puesto para Loida Zabala en la final B de la Copa del Mundo en Egipto

Nada frena a Loida Zabala. La losareña, diagnosticada de cáncer hace unos meses, sigue peleando por estar el próximo verano en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y este viernes ha competido en Sharm El Sheikh, en Egipto, en la penúltima prueba de la Copa del Mundo de ParaPowerlifting antes de la cita paralímpica. La extremeña ha acabado en cuarta posición de la final B de la categoría -61 kilos. No es la misma en la que competirá en la capital francesa, pero le vale como antesala de dicha competición. En París Zabala competirá en -50 kilos, para lo que deberá perder algo de peso.

«Ha sido una competición diferente», valoraba Loida Zabala nada más terminar la competición en Egipto. «He estado tremendamente feliz por venir con mi entrenador, con Óscar, aunque no me siento al cien por cien satisfecha con cómo he competido. El primer y tercer levantamientos, con 70 y 75 kilos, han sido perfectos, no me han pesado nada y por ello sé que estaba preparada para levantar 80. Sin embargo, en el segundo levantamiento no me he colocado bien, ni me he activado lo suficiente, errores que me han llevado a realizarlo con una técnica muy por debajo de lo que suelo hacer. Soy consciente de que esta competición sólo veníamos a participar y a que, desde el diagnóstico del cáncer, tuvimos que empezar de cero, pero necesitábamos competir para terminar la ruta de competiciones exigida para los Juegos de este año». Por su parte, su entrenador, Óscar Sánchez, cree que se ha «cumplido el objetivo de competir para continuar con la ruta para París. No ha sido la mejor marca, ni hemos competido en nuestra categoría, pero en esta competición eso no importaba». La próxima cita en la que competirá la extremeña será la Copa del Mundo de Tiblisi, en Georgia, del 20 al 26 de junio.

