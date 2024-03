Una final en Canarias para el Llerenense que vale más de tres puntos

Alineaciones probables UD San Fernando: Alemán; Pipa, Velázquez, Andrés, Ojeda, Galván, Kilian, Saúl, Felipe y Betancor. Llerenense: Kellyan; Pedro Toro, Inglés, Iker San Vicente, Pablo Platero, Celihueta, Maxi Ribeiro, Juanpe, Laerte, Maikel y Bayo. Árbitro: Martín Agudo Daza (comité asturiano). Estadio: Eleuterio Valerón. Hora: 13.00

Un punto separan a San Fernando y Llerenense en la clasificación. Un punto que permite al San Fernando de Canarias estar fuera del descenso y al Llerenense ocupar ese puesto de playout que da tanto miedo como respeto. Esa diferencia ya dice de la importancia que tiene el encuentro de este domingo, a las 13.00 horas (horario peninsular) que juegan ambos equipos en suelo canario. No son sólo tres puntos, pues en juego también está el golaveraje particular que, de momento, favorece al Llerenense tras el 1-0 de la primera vuelta. Es casi una final por anticipado.

No resulta un partido con más presión que otros para los de Luismi, que como dice el propio entrenador, llevan jugando finales desde la primera jornada. Al preparador placentino le preocupa más la plaga de lesionados y contratiempos que está azotando a su equipo en las últimas semanas. Y cada día que pasa, hay algo nuevo. El último contratiempo es la fractura en un dedo de la mano que ha tenido Mario Tomé y que deja al capitán fuera de la convocatoria para volar a Canarias. Tampoco parece probable que pueda viajar Jesús Toy, con un problema en un ojo. Además, Dani Martínez se ha resentido de unas molestias, Mario Remón estará fuera de combate toda la liga, Gustavo Quezada sigue lesionado y Kellyan, el portero, es duda con problemas de rodilla, aunque en este caso el míster es más optimista.

Desde luego, el panorama no es el mejor para jugarse una final en Canarias. «Parece que se nos está poniendo todo en contra en este sentido, pero vamos a competir bien, como lo hacemos siempre» dice el entrenador que no sabe si podrá llevarse o no a algún juvenil en la convocatoria.

El ambiente del campo del San Fernando no preocupa al Llerenense, a sabiendas que los últimos equipos que han visitado este campo lo han pasado mal. «A mi me gustan los equipos que compiten y aprietan. El San Fernando es uno de ellos. Y también lo es nuestro Llerenense».

Luismi Álvarez es consciente del cambio de tendencia que ha experimentado el San Fernando en los últimos meses, especialmente desde la llegada del nuevo entrenador. Han vuelto a salir del descenso y están haciendo las cosas bien. La última semana lograron una victoria importante en Montijo.

Suscríbete para seguir leyendo