David Rocha reclama que el Mérida «vuelva a su mejor nivel»

El entrenador del Mérida, David Rocha, tiene claro el diagnóstico de por qué su equipo ha empeorado sus sensaciones y cosechado dos derrotas consecutivas: «tenemos que volver a recuperar el nivel de concentración en defensa. Lo del domingo pasado es un toque de atención. Nuestra área no la hemos defendido como en los partidos anteriores y no me refiero solo a los defensas. Llevamos de los últimos seis goles, cuatro a balón parado, ahí participa mucha más gente».

De momento, el técnico no se muestra excesivamente preocupado «por cómo los estoy viendo entrenar, pero si vuelve a pasar tendremos un problema en el futuro. Ellos son conscientes de que no nos podemos despistar, dejar de hacer cosas y perder la concentración. Tenemos que volver a ser agresivos en los duelos porque esto es lo que nos ha llevado a estar donde estamos ahora, que hace dos meses estábamos muy lejos».

De cara al partido de este sábado (20.00 horas) recibiendo al Córdoba, tendrá las bajas seguras de Padilla y Álvaro Juan, y mantiene la duda de Iñaki Elejalde.

Más allá de las lesiones, al Mérida se le están empezando a amontonar futbolistas apercibidos de sanción por acumulación de tarjetas. Hasta seis jugadores tienen cuatro o nueve tarjetas: Juan Palomares, Tomás Bourdal, Beneit, Chuma e Ismael Gutiérrez. A pesar de esta circunstancia, desde el cuerpo técnico emeritense no se plantean una planificación de estas porque «si lo quieres planificar no sale. Queremos pensar solo en el sábado, tenemos nuestras armas para ganar, aunque seguro que va a tocar a sufrir, y después ya veremos al domingo siguiente».

Tal y como va transcurriendo la competición parece que la pelea por la salvación la van a protagonizar seis equipos, separados actualmente por seis puntos, entre los 36 del Atlético B y los 30 del San Fernando. La salvación la está marcando el Linares con 31, los mismos que el Mérida. En este sentido, más allá de las cábalas de cada uno, Rocha entiende que «queda tiempo para muchas cosas. Muchas veces las cuentas no salen, nuestro mensaje es centrarnos en nosotros y a partir de ahí metes a más gente en el lío».

