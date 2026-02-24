Cristina González, presidenta de la FEXME: «Esperemos que más extremeños lleguen a la selección española»

“Me gustan los retos”. Cuando Cristina González Díaz decidió presentar su candidatura en 2024 a la presidencia de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME), lo hizo para tratar de evolucionar su deporte favorito en su tierra. Nacida en Cáceres, en 1977, orgullosa de sus raíces en Grimaldo y profesora en el IES ‘Virgen de Guadalupe’, su vida siempre ha estado vinculada a la montaña. “He practicado escalada en roca, en rocódromo y senderismo desde muy joven. Y esa pasión es la que me llevó a dar el paso y asumir la presidencia de la FEXME”, explica. Ahora, al frente de la federación, forma parte de la organización de la Copa de España de Escalada Cáceres 2026, que se celebrará el fin de semana del 28 y 29 de marzo en el rocódromo de alto rendimiento ‘Alberto Ginés’.

Crecimiento sostenido y cantera sólida

En apenas un año y dos meses al frente del cargo, los números avalan el proyecto. “Cuando entramos había 4.100 federados y ahora hay alrededor de 4.500”. De ellos, aproximadamente un 15% corresponde al área de escalada. Pero más allá de la cifra global, la presidenta pone el foco en la base: “Tenemos una selección extremeña y equipo de tecnificación con 24 deportistas, un grupo de Detección de Talentos con otros 24 jóvenes entre 10 y 15 años, y alrededor de 164 deportistas en nuestras escuelas deportivas de escalada”.

La paraescalada también forma parte del impulso: “Contamos con 6 deportistas en el equipo y 2 más en detección de talentos”. Para González Díaz, el crecimiento no responde a un único factor: “Tenemos una comunidad escaladora muy activa, infraestructuras de gran calidad y al campeón olímpico Alberto Ginés, que ha servido de referente e inspiración para las nuevas generaciones”.

De hecho, el impacto del rocódromo de alto rendimiento que lleva su nombre —‘Alberto Ginés’, donde se celebrará esta Copa de España— ha sido inmediato. “Nuestros jóvenes entrenan con medios comparables a los de la élite nacional. Ahora tienen un espacio estable para concentraciones, simulacros y evaluación de progresos, algo que antes implicaba desplazamientos fuera de la región”. Además, el programa JUDEX celebra allí sus finales provinciales y regionales, ampliando el acceso al deporte base.

Qué se busca con Cáceres 2026

La mirada ahora está puesta en la Copa de España de Escalada de Velocidad y Bloque Cáceres 2026. “Es una excelente oportunidad para la escalada en Extremadura”. La prueba, integrada en el calendario nacional de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), situará a la ciudad como epicentro de la competición.

“Nuestro papel será el de federación anfitriona y coorganizadora. Estamos a disposición de la Federación Española para lo que necesite. Participaremos en la coordinación local y en los aspectos institucionales”. Más allá de la logística, González Díaz quiere que la cita tenga identidad propia. “Para los deportistas deseamos que sea una experiencia profesional completa, en una instalación de alto nivel”. Para el público, “convertir la competición en un espectáculo accesible y emocionante, incluso para quien no conoce la escalada”. Y para Cáceres y Extremadura, “proyectarnos como un referente nacional”. En definitiva, “queremos que sea un evento memorable para todos los que lo viven”.

Más extremeños en la selección nacional

Otro de los objetivos que se busca con todas las medidas adoptadas es el aumento de escaladores de la región en el panorama nacional. “El año pasado tuvimos 9 deportistas en la selección española de escalada y 2 en la de paraescalada”, subraya con orgullo. “Esto es fruto de la mejora en la tecnificación, del acceso a instalaciones de alto nivel y del seguimiento de nuestros técnicos”. Sin olvidar “el esfuerzo enorme de deportistas y familias”.

Para 2026, el reto es seguir creciendo: “Esperamos que más escaladores extremeños lleguen al circuito nacional y a la selección española. Nuestro objetivo es que Extremadura sea una referencia dentro del panorama nacional”. Por nombres no le faltan: Lucas Pérez, Paula Traverso, María Paredes, Yago Real o Javi Cano, además del mencionado Alberto Ginés.

Su horizonte no se limita a la escalada. Senderismo, carreras por montaña, alpinismo, barrancos, marcha nórdica, media montaña o dry tooling forman parte de una hoja de ruta amplia y ambiciosa. “Queremos que no se pierda la esencia de cada modalidad y atraer a más federados”. Y, en paralelo, reforzar áreas transversales como el deporte inclusivo y el deporte femenino: “Queremos ampliar actividades para que un mayor número de federados y federadas puedan disfrutar de estos deportes”. Además, para que todo ello se desarrolle de la mejor manera posible, en la base destaca una de sus primeras medidas, la creación del área de Salud Deportiva: “Llevamos todo el año trabajando en convenios con psicología deportiva, podología y fisioterapia para dar facilidades a nuestros federados”. Y más allá de ello también impulsaron una newsletter mensual para clubes y deportistas, y pusieron en marcha el Día del Senderista en Extremadura: “Nos interesa escuchar, tener feedback real y ayudar a mejorar en todo lo posible”.

Todas estas medidas responden a la misma convicción que la llevó a asumir la presidencia: la montaña como espacio de crecimiento (tanto en lo deportivo como en lo social). “Tenemos una comunidad comprometida y unas instituciones que apuestan por este deporte”. Y en ese ecosistema, la Copa de España de Cáceres 2026 se presenta como un escaparate del potencial extremeño y una invitación a escalar montañas más altas.