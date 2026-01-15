La Cámara de Comercio de Badajoz impulsa su Plan de Internacionalización 2026 para las empresas

La internacionalización vuelve a situarse en el centro de la estrategia empresarial en Extremadura. Consciente de la importancia de abrir nuevos mercados para ganar competitividad, la Cámara de Comercio de Badajoz refuerza en 2026 su compromiso con el tejido empresarial extremeño a través de un ambicioso Plan de Internacionalización que pone a disposición de las empresas, un conjunto integral de herramientas y recursos diseñados para acompañarlas en todo el proceso de salida al exterior.

Formación especializada, asesoramiento individualizado, ayudas económicas, información estratégica, acompañamiento técnico, documentación y tramitación conforman una oferta completa pensada tanto para empresas que dan sus primeros pasos en la exportación como para aquellas que ya operan en mercados internacionales y buscan diversificar destinos o consolidar su presencia exterior.

Un plan con visión estratégica y actuaciones concretas

El Plan de Internacionalización 2026 se articula como una estrategia clara y práctica, orientada a resultados, con objetivos definidos y servicios adaptados a la realidad de las pymes extremeñas. En un contexto económico global cambiante, la Cámara apuesta por convertir la internacionalización en un proceso accesible, acompañado y alineado con las oportunidades reales de cada sector.

En este marco se desarrolla el Programa Pyme Global 2026, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que contempla un Plan de Acciones de Promoción Internacional con 23 actuaciones previstas, con una estimación de participación de alrededor de 200 empresas de la región.

Pyme Global / cedida

Entre las iniciativas incluidas destacan:

Misiones comerciales directas

Misiones comerciales inversas

Visitas profesionales a ferias internacionales

Jornadas informativas sobre mercados, oportunidades y tendencias en internacionalización

Estas actuaciones se integran en el Cronograma de Promoción Exterior 2026, elaborado de forma conjunta con la Cámara de Comercio de Cáceres y Extremadura Avante, lo que permite coordinar esfuerzos, evitar duplicidades y maximizar el impacto de las acciones desarrolladas.

El plan supone un incremento de más de una docena de actuaciones respecto a 2025, consolidando la apuesta de la Cámara en un momento clave para la apertura internacional de las empresas extremeñas.

Mercados y sectores estratégicos

A lo largo del año, las empresas participantes tendrán acceso a oportunidades tanto en mercados consolidados como emergentes, con destinos como Estados Unidos, China, Europa, Centroamérica, Oriente Próximo y América del Sur.

El programa presta especial atención a sectores estratégicos para la región, entre los que destacan:

Agroalimentario

Energías renovables

Servicios

Sectores tecnológicos e innovadores

Industria

Base Industrial y Tecnológica de la Defensa

En este último ámbito, la Cámara refuerza de manera específica su apoyo al sector de la Defensa y a sus industrias auxiliares, alineándose con la Alianza Estratégica del Corredor Industrial Vía de la Plata y con las nuevas oportunidades que se están generando en este sector.

Arranque del plan: primeras convocatorias de Pyme Global

El Plan de Internacionalización 2026 arranca con el lanzamiento de sus primeras acciones de promoción exterior, concretadas en cuatro convocatorias de ayudas para la participación en visitas profesionales a ferias internacionales de referencia, todas ellas en el marco del Programa Pyme Global 2026.

Estas convocatorias cuentan con un apoyo económico del 85 % de los gastos de viaje y alojamiento, según las condiciones establecidas en cada caso, y se dirigen a pymes extremeñas interesadas en explorar nuevos mercados y establecer contactos comerciales de alto valor.

Las primeras visitas profesionales previstas son:

BIOFACH 2026 (Núremberg, Alemania), del 10 al 13 de febrero , feria líder mundial de alimentos orgánicos, junto a VIVANESS , especializada en productos naturales para el cuidado personal.

, feria líder mundial de alimentos orgánicos, junto a , especializada en productos naturales para el cuidado personal. INFORCE 2026 (Oporto, Portugal), del 12 al 14 de febrero , evento de referencia en seguridad, defensa y protección civil.

, evento de referencia en seguridad, defensa y protección civil. LISBON FOOD AFFAIR 2026 (Lisboa, Portugal), del 9 al 11 de febrero , uno de los principales encuentros del sector de alimentación, bebidas, canal Horeca y tecnología alimentaria en Portugal.

, uno de los principales encuentros del sector de alimentación, bebidas, WINE PARIS 2026 (París, Francia), del 9 al 11 de febrero, una de las ferias internacionales más importantes del sector del vino y las bebidas alcohólicas.

Todas las convocatorias y la información detallada sobre el Plan de Internacionalización 2026 pueden consultarse en el Tablón de Anuncios de la Cámara de Comercio de Badajoz:

https://www.camarabadajoz.es/es/tablon-anuncios

Asesoramiento y ayudas: programas Xpande y Xpande Digital

De forma complementaria, la Cámara de Comercio de Badajoz pondrá en marcha una nueva edición de los programas Xpande y Xpande Digital 2026, ambos financiados con fondos FEDER.

El programa Xpande se centra en el asesoramiento individualizado y la concesión de ayudas económicas para el diseño y ejecución de planes de internacionalización en mercados exteriores, mientras que Xpande Digital ofrece apoyo especializado y ayudas para desarrollar e implementar el plan digital de la empresa, reforzando su estrategia internacional a través de:

Estrategias de marketing digital

Mejora del posicionamiento online

Consolidación de la presencia digital en los países objetivo

Con este conjunto de actuaciones, la Cámara de Comercio de Badajoz reafirma su compromiso con el crecimiento, la competitividad y la proyección internacional de las empresas extremeñas, apostando por una internacionalización planificada, acompañada y adaptada a las necesidades reales del tejido empresarial.