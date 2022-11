La movilización en contra de la instalación de un vertedero de residuos industriales Salvatierra de los Barros se mantiene y la plataforma que rechaza el proyecto llevará este fin de semana su protesta a Badajoz, con una concentración frente a la Delegación del Gobierno (en la avenida de Huelva) que tendrá lugar el sábado a las 12.00 horas.

La plataforma considera que "aún hay motivos" para mantener activa la reivindicación, puesto que a pesar de que el expediente administrativo ha sido archivado ya por la Junta de Extremadura, y aunque el recurso de alzada que interpuso la empresa contra la resolución de archivo del 24 de octubre, no fue admitido, aún quedan "distintas vías" para que el proyecto pueda materializarse. "El expediente está archivado pero el proyecto no está del todo parado y no sabemos qué es lo que va a hacer la empresa. No podemos bajar la guardia", dice Carmen Baztán, una de las portavoces de la plataforma ciudadana Salva tu Tierra. Entre las opciones que tiene la empresa sobre la mesa, aún se puede recurrir la resolución del archivo del expediente del 26 de octubre (esa resolución dejó sin efecto la del día 24 y fue por esa cuestión 'formal' por la que el recurso no se tuvo en cuenta); pero además la empresa puede abrir la vía judicial y presentar un recurso contencioso administrativo, o bien plantear un nuevo proyecto solventando las deficiencias que tenía el que estaban tramitando.

A la plataforma le preocupa que le procedimiento para que la empresa compre los terrenos "aún está activo"

A la plataforma le preocupa además que el procedimiento para la compra de las 89 hectáreas de terreno en las que se ubicaría la instalación de residuos "no está cerrada aún". "Hay diez contratos con opción de compra de esos terrenos que no están aún zanjados y por tanto la empresa puede seguir adelante con ese trámite y hacerse con los terrenos, lo que no cerraría la posibilidad de que se instalara al final en el pueblo", prosigue Baztán. "No nos fiamos de lo que pueda venir en el futuro y nos estamos jugando algo muy serio", insiste. La empresa no ha expresado hasta el momento si continuará o no adelante con el proyecto, o si recurrirán por alguna de las vías abiertas aún; eso les lleva a "ser prudentes".

Que el rechazo al vertedero se extienda por la provincia de Badajoz

Te puede interesar: Extremadura La Junta archiva el vertedero de residuos industriales de Salvatierra

La protesta en Badajoz es la segunda que llevan a una de las grandes ciudades de la región, tras manifestarse en Mérida el pasado mes de octubre, frente a la Asamblea de Extremadura, en el transcurso de la sesión en la que la Junta de Extremadura daba las explicaciones sobre la tramitación del expediente. "Vamos a Badajoz porque queremos que se tenga en cuenta que esto no es un problema local, sino algo que afecta a toda la provincia, y esta es al fin y al cabo la ciudad más importante", dice la portavoz de la plataforma. Añade además, que la información que les trasladaron sobre el caso del vertedero de Nerva que toman como ejemplo, había estudios que constataban que las toxinas que emitía ese vertedero se desplazaban hasta 50 km y 60 km, que es la distancia que hay entre Salvatierra de los Barros y Badajoz.

Salvemos tu Tierra sigue desvinculándose de la crisis institucional que la tramitación del macrovertedero ha provocado en el Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros, aunque llegaron a pedir la dimisión del alcalde, Francisco José Saavedra, un día antes de que este comunicara su decisión de abandonar el cargo. "Nos pronunciamos porque entendíamos que en ese momento la continuidad del alcalde ponía en riesgo que el proyecto desapareciera. Pero seguimos siendo una plataforma apolítica y preferimos mantenernos al margen de la situación política actual", argumenta Baztán.