Los autobuses por si hay retraso en los trenes extremeños funcionan desde verano

El servicio de autobús por si se averían los trenes lleva funcionando en la región desde el pasado verano. En la puerta de las estaciones de Cáceres y de Mérida hay parado un autobús desde el 19 de julio, el día siguiente a la inauguración del nuevo tren rápido de Extremadura para el trayecto Madrid-Badajoz, a la que asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez y el rey Felipe VI. Renfe ya preveía que la línea iba a presentar incidencias por lo que decidió contratar este servicio de autobús para amortiguar esas averías.

Y fue lo que ocurrió. El primer día que circulaba el nuevo tren tuvo un retraso de 15 minutos porque lo hizo por la antigua vía en uno de los tramos, por «un error humano». El segundo, una hora de retraso en la ida y otra en la vuelta; el tercero, más de lo mismo, … Y así sucesivamente hasta hoy, aunque bien es cierto que a partir de septiembre ocurren con menos frecuencia. Eso es lo que defiende también CCOO, que asegura que Extremadura está dentro de la media de las incidencias de todo el conjunto nacional. «Es cierto que hubo muchas averías al principio que no eran entendibles ni justificables, pero es que en Extremadura ya es noticia que un tren vaya con 45 minutos de retraso, cuando eso pasa en miles de sitios al día», reconoce el responsable del sector ferroviario de CCOO, Miguel Fuentes.

Estarán hasta el 31 de mayo

No sabe con exactitud cuántas veces se ha llegado a utilizar este autobús, pero asegura que han sido pocas. «Estamos esperando a ver si dan las cifras de cómo va el servicio pero desde que pusieron el Alvia existe una lupa sobre el sector ferroviario en Extremadura», sostiene Fuentes, que no entiende, no obstante, la decisión de contratar este servicio. «En mi vida ferroviaria no lo había visto en mi vida. Por un lado piensas que está bien que prevean, y se agradece, pero por otro, lo que dan a entender es que no se fían mucho ni de las infraestructuras ni del servicio», subraya el responsable del sindicato.

«Extremadura está en la media de incidencias. Aquí es noticia un retraso de 45 minutos y eso pasa miles de veces» Miguel Fuentes - SERVICIOS FERROVIARIOS DE COO

Estos primeros siete meses el contrato se ha formalizado con Autocares Morcillo. Y lo que ha hecho ahora Renfe, tal y como avanzara este diario, es sacar a concurso el servicio a través de una nueva licitación pública, con el objeto de mantener estos autobuses en las dos estaciones hasta el 31 de mayo. Servirá, tal y como explica la empresa de transporte ferroviario en el pliego de especificaciones técnicas, para «cubrir posibles incidencias del tráfico ferroviario y de esta manera garantizar a los viajeros la llegada a su destino a la hora prevista o, en su defecto, evitar ocasionarle más retraso de los esperado».

«Lo del autobús es un ejemplo más de cómo nos tratan. Somos ciudadanos de cuarta fila, nos ningunean» Juan Carlos López - MILANA BONITA

Y así lo confirma Renfe. Según ha informado a este diario, el contrato forma parte del plan de contingencia de la empresa para ofrecer «un mejor servicio». «La mayoría de los trenes (en Extremadura) van bien, pero si ocurre cualquier situación que requiera un servicio alternativo garantiza que se dé lo más rápido posible», insiste la empresa, que aclara, no obstante, que la utilización del bus por incidencias o retrasos es algo común en el territorio nacional. No aclaran si lo es contar con un autobús parado en las estaciones por si esos problemas ocurren. Pero insisten: «forma parte de un plan de contingencia».

Los ciudadanos lo ven de otra manera: «Es un ejemplo más del trato que Renfe y Adif dan a Extremadura. Contratar un autobús para dejarlo fijo en las estaciones es pensar que los trenes van a seguir parándose», denuncia el portavoz de la plataforma Milana Bonita, Juan Carlos López. «Somos ciudadanos de cuarta fila. Nos tienen ninguneados, esto no ocurre en ningún sitio», añade