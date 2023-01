Los médicos mantienen la huelga tras un segundo encuentro con el Servicio Extremeño de Salud (SES). El Sindicato Médico de Extremadura (Simex), convocante de los paros, fue citado anoche para una nueva reunión a primera hora de este martes con el director gerente del SES, Ceciliano Franco, en Mérida. Ha durado algo más de dos horas pero no se han logrado avances.

Según indica la secretaria general de la agrupación sindical, María José Rodríguez, hay puntos que consideran infranqueables, como son el número de pacientes que puede atender al día un médico de Atención Primaria, que ellos fijan en un máximo de 31 (muchos ahora tienen agendas con más de 70 enfermos citados), y el precio de la hora de guardia, que quieren que se equipare a la media de las seis comunidades que mejor las pagan. Esto supone subir este salario hasta los 28,24 euros las guardias de lunes a viernes; hasta los 30,96 los sábados, domingos y festivos y hasta los 53,24 euros la hora de guardia los días especiales, es decir el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

En el encuentro el SES no les ha ofrecido ninguna propuesta por escrito, después de que el pasado miércoles los médicos les entregaran todas sus reivindicaciones en el primer encuentro celebrado entre ambas partes con el objetivo de conseguir frenar la huelga. Sí que ha habido propuestas, pero ninguna se ha realizado de forma oficial. No obstante, de momento nada de lo que el SES les ha ofrecido convence a los médicos. “Sí que podríamos llegar a acuerdos en algunos puntos, pero hay otros en los que estamos muy distanciados”, reconoce la secretaria general de Simex. No obstante este martes no se ha abordado el tema del número de citas en Atención Primaria por decisión expresa del sindicato, ya que estiman que este asunto debe tratarse en una reunión como punto único, dada la importancia del mismo. Sí se han abordado otros relacionados con esta especialidad relacionados con la gestión de las agendas, como es el abono de la acumulación de las listas de los pacientes, sea cual sea el motivo. Hasta ahora los facultativos que están trabajando asumen los enfermos de los compañeros que se ausentan por días libres, vacaciones o bajas, pero este exceso de trabajo no se remunera. En este caso tampoco han conseguido un acercamiento por parte del SES.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, se ha referido también este martes a este asunto en una entrevista en Canal Extremadura, donde ha asegurado que es posible que la huelga llegue a desconvocarse porque las reivindicaciones de los médicos son, a su parecer, "asumibles" por Sanidad. De momento eso no es lo que se observa tras las reuniones. Se han emplazado a un tercer encuentro, que podría celebrarse a finales de esta semana o a principios de la que viene. Pero de momento la huelga se mantiene intacta. Están convocados cerca de 5.000 médicos y pediatras tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria y se desarrollará el 26 y 27 de enero (jueves y viernes) y a partir del día 30 todos los lunes (ese incluido) hasta conseguir solucionar el problema.