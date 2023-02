Dos días, es el plazo máximo que se fija el Servicio Extremeño de Salud (SES) para ser atendido en Atención Primaria en la región después de que se incorporen las nuevas medidas del plan de control de la demanda. En estos momentos un 21,5% de los centros de salud (24 de los 112 que hay en Extremadura) tienen una demora de más de cuatro días (en las grandes ciudades se va a más de una semana) y en el 12,5% (14) es imposible encontrar cita antes de tres días.

La idea ahora es lograr, según ha avanzado este lunes en la comisión de sanidad de la Asamblea de Extremadura el director general de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso, que ningún usuario tenga que esperar más de 48 horas para ser atendido por su médico de Atención Primaria. Esa es precisamente una de las reivindicaciones de la plataforma Extremadura por la sanidad pública, recién creada. Si se supera ese margen “la Atención Primaria deja de tener sentido”, advirtió a este diario Remigio Cordero, uno de los miembros del colectivo.

Alonso ha comparecido para responder a una pregunta sobre la demora en esta especialidad formulada por la portavoz del grupo parlamentario popular, Elena Nevado. Según ha explicado, el SES está llevando a cabo un plan de control de la demanda en todos los centros de salud de la región, para conocer qué tiempos de espera manejan. Este plan les ha llevado a comprobar, ha asegurado, que el 62,5% (70 centros de salud) no tiene lista de espera. Las conclusiones permitirán implantar medidas en aquellos centros en los que más haya que aguardar para ser atendidos.

Y para lograr reducir esa demora a 48 horas como máximo se pondrá en práctica parte del plan de recursos humanos del SES aprobado hace dos semanas y del acuerdo alcanzado con el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) para desconvocar la huelga. Así, para agilizar la lista de espera se implantarán consultas de tarde, que realizarán tanto facultativos mayores de 55 años exentos de la realización de guardias (es una medida para compensar lo que dejan de ingresar por no realizar esas horas nocturnas), los médicos de Atención Primaria con funciones de Atención Continuada así como los propios especialistas del centro de salud en cuestión o de otras zonas. Estas consultas vespertinas serán voluntarias.

Alonso no ha avanzado cuántos médicos han mostrado hasta ahora su interés en llevar a cabo esta atención de tarde, pero ya se ha comenzado a ofertar. De hecho Simex ha informado a sus asociados de que ya está disponible un modelo de solicitud que habrá que presentar en el SES para poder llevarlas a cabo. El sindicato tampoco tiene un número concreto de peticiones, pero asegura que son varios los médicos que se han interesado, fundamentalmente en Atención Hospitalaria (las consultas de tarde también se harán en los hospitales) y mayores de 55 años que ya no realizan guardias. El compromiso era que comenzaran en febrero, pero de momento no hay fecha para su inicio.

Contratos a los MIR

Además, para aliviar este tiempo de espera el SES tirará también de los Médicos Interno Residentes (MIR). Los de último año (R4) pasarán consulta por la mañana en los centros de salud, con el consentimiento siempre de su tutor. Se les pagará como a un médico titular y para compensar la ayuda, ha avanzado el director general de Asistencia Sanitaria, se les ofrecerá después un contrato de un año en la localidad en la que han realizado su residencia. “Los residentes están capacitados. Como aparece en su programa formativo, en el último año deben estar al menos dos meses de forma independiente, no son mano de obra barata”, se ha defendido Alonso. Lo ha hecho después de que la popular Elena Nevado advirtiese de que estos médicos en formación temen que se les abone menos que a los facultativos con plaza.

Por otro lado, Alonso también se se ha referido a la reorganización de las agendas de los médicos de Atención Primaria, otro de los puntos clave para la desconvocatoria de huelga de Simex. Como ya se ha dicho, los facultativos no atenderán a más de 36 pacientes al día. Ya se ha conseguido bajar a 40, de las que diez son administrativas (bajas, informes, tratamientos,...) y el resto a demanda. Pero al bajar este número de consultas diaria lo lógico es que la demora aumente, pero se conseguirá compensar, ha asegurado el director director general de Asistencia Sanitaria, también mediante estos módulos vespertinos.

Vicente Alonso ha recordado además la creación de las 16 unidades básicas asistenciales en aquellos centros de salud cuyos facultativos tienen más de 1.500 tarjetas sanitarias asociadas (tienen un médico y un enfermero) y la contratación de 15 auxiliares administrativos que estarán en las centralitas de los centros, "para intentar resolver los problemas de contacto telefónico".

Elena Nevado, por su parte, ha tildado estas medidas de "electoralistas". "No son medidas realistas que es lo que demandan los pacientes", ha dicho. Ha criticado de los 407 nuevos contratos que realizará el SES solo el 3,4% son de médicos (16 nuevas plazas). "De nada sirve que contraten auxiliares si luego no hay médicos que te atiendan", ha añadido.