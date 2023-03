Medicina ofertará seis plazas más, 138 en total, el próximo curso: «Hacemos un gran esfuerzo»

Ya se conocen más detalles sobre el incremento de plazas en el grado de Medicina de la Universidad de Extremadura para el próximo curso. La Junta de Centro de la facultad aprobó ayer una propuesta para aumentar su oferta formativa en seis plazas, que sumadas a las 12 que ya se incrementaron el año pasado para el curso actual, supone un incremento del 15% respecto al curso 2021-2022. Así, la universidad extremeña ofertará un total de 138 plazas del primer año de Medicina el próximo curso. Actualmente son 132 y en el 2021-2022 había 120 plazas.

Ese incremento del 15% era la petición inicial realizada por el Ministerio de Sanidad que finalmente ha aceptado la facultad extremeña (alcanzaría esa cifra en dos cursos), aunque corresponde ahora primero al Consejo de Gobierno de la UEx y posteriormente a la Junta de Extremadura aprobar esta oferta definitiva.

Así lo explica el decano de la Facultad de Medicina, Francisco Vaz, que asegura que asumen el compromiso pese a las dificultades actuales por la falta de profesorado y las condiciones de las infraestructuras (la nueva facultad está aún en construcción). «Hacemos un esfuerzo enorme porque estamos en condiciones complicadas tanto por el profesorado como por las instalaciones, pero es un gesto de responsabilidad y de colaboración por nuestra parte. Nos faltan profesores y sin un nuevo edificio todavía estamos en condiciones precarias, pero el sentimiento de la Junta de Centro es que tenemos que colaborar», afirma.

Compensación del ministerio

Para llevar a cabo este incremento de plazas la facultad recibirá una compensación económica por parte del ministerio, aún por definir, que en principio tendría que ir destinado a infraestructuras, pero el decano señala que están intentando que se pueda utilizar también para la contratación de profesorado. «Sería lo ideal, pero sea como sea, lo vamos a destinar a mejorar las condiciones de la docencia». Aún así, el decano aclara que la UEx ya asumió el año pasado un aumento de 12 plazas, un 10% más, sin tener compensación.

El decano es consciente de que esta facultad es necesaria en la región: «Somos una comunidad con pocos recursos y hay gente que o estudia aquí o no va a poder hacer Medicina. Tenemos un compromiso social asumido y la intención de colaborar hasta donde podamos, pero el centro actual tiene sus limitaciones. Vamos a hacer lo máximo que podemos, pero no damos más de sí», apunta.

De hecho, considera que con estas 138 plazas que se ofertarán el próximo curso «apuramos las posibilidades que tenemos en las actuales circunstancias. De cara a otro aumento en el futuro habría que sentarse a hablar sobre el profesorado y los centros para la formación práctica». Explica que uno de los problemas actuales es que la mayoría de los alumnos quieren realizar sus prácticas clínicas en el Universitario de Badajoz, aún pudiendo realizarlas en otros centros de la región.

El grado llegó a ofrecer 140 plazas

En un informe interno el Ministerio de Sanidad establecía para Extremadura un incremento de una veintena de plazas este año, como recogió este diario la semana pasada, porque partía de las 140 plazas que la facultad tiene verificadas, pero no sobre las 120 plazas que oferta desde hace varios años. «Era una estimación del ministerio sobre los datos teóricos, no reales», aclara el decano.

Porque el grado de Medicina ha llegado a ofrecer hasta 140 plazas en la comunidad, pero la cifra se fue reduciendo para adaptarse a las condiciones que se iban produciendo. Otro de los problemas del centro es que desde el 2008 viene perdiendo profesorado y plazas a consecuencia de la crisis. «Llevamos muchos años perdiendo docentes y hubo que ajustar el número a las posibilidades que había, que no son muy diferentes a las que tenemos ahora», subraya.

El quid de la cuestión está en que los estrictos criterios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) para la acreditación de los docentes, especialmente de los profesores clínicos (los que dedican parte de su tiempo a atender a pacientes) impedía acceder a las plazas docentes. «Afortunadamente esto está cambiando ahora mismo, porque la Aneca se ha dado cuenta de su política errónea y está modificando esos criterios para valorar más todavía la práctica clínica en la acreditación de los docentes. Y cabe suponer que vamos a tener menos problemas en los próximos años para acreditar a futuros docentes». Pero para eso primero hay que crear las plazas y recuperar las perdidas en los últimos años. «Las bases que lo pueden hacer posible están ahí, pero hay que esperar. Yo he empezado a recoger datos de los profesores asociados para ver su nivel de acreditación.Además hay cambios con la nueva Ley deUniversidades y estamos en una fase nueva en la que vamos a intentar reponer las plazas perdidas».

No obstante, Vaz considera que el problema de la falta de médicos que tiene el país no se resuelve solamente con un aumento de plazas en las facultades: «se tiene que acompañar con un incremento de plazas MIR y con una mejora de las condiciones de contratación de los médicos para que las ofertas sean tentadoras y la gente no se marche al extranjero, como está ocurriendo ahora».