Habrá lleno en Semana Santa pero se espera una campaña menos rentable

Cada vez son menos las camas disponibles en Extremadura para los días clave de Semana Santa. De Jueves Santo a Domingo de Resurrección están reservados ya casi el 80% de los alojamientos en las grandes ciudades. En las zonas rurales esas reservas se quedan todavía en torno al 60% pero en ambos casos se espera superar el 95% de ocupación en esos cuatro días. «Tenemos mucho margen todavía, hay mucho ya reservado pero la última hora es clave», afirma la presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur), Victoria Bazaga. Por ahora todo parece jugar a favor, sobre todo por la previsión meteorológica: Se esperan temperaturas medias de 20 grados de máxima y sin previsión de lluvia, lo que favorece a las reservas de última hora y a que no haya cancelaciones.

En las tres principales ciudades extremeñas, Cáceres, Badajoz y Mérida es ya complicado encontrar un alojamiento libre para esos cuatro días, con precios que rondan ya los 200 euros por noche. Y lo que es más esperanzador: comienza a llenarse también el resto de la semana, es decir, desde este próximo viernes, 31 de marzo, hasta el Jueves Santo.

«Será histórica», augura el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Francisco Martín. Cita un informe elaborado por la Universidad de Extremadura que, tras encuestar a 2.100 alojamientos, sitúa a día de hoy el nivel medio de ocupación en del 79,53%, lo que va a suponer que al final ronden «el 95 o el 97%», según Martín. Y con un añadido: se llegará a una media de 3,3 noches por viajero. «Se van a superar todos los niveles prepandemia y esto demuestra, una vez más, que el sector turístico en Extremadura se ha comportado de forma resiliente gracias a ese esfuerzo de las políticas públicas y al esfuerzo heroico de nuestros empresarios», destacó Martín.

En la capital cacereña de media desde este próximo fin de semana hasta el 9 de abril la ocupación ronda el 75%, llegando ya al 85% en los cuatro días principales (los apartamentos turísticos están ya completos para esas jornadas). Este comportamiento es algo que sorprende al sector, que esperaba que la Semana Santa de este 2023 fuera algo menos multitudinaria que la pasada. En 2022 los españoles prefirieron hacer turismo dentro de las fronteras nacionales por el miedo aún al covid y se esperaba que esta tendencia se revirtiera este año. «Pensábamos que este año iba a ser más complicado, el año pasado la gente tenía miedo de salir al extranjero, lo que nos benefició. Sin embargo, tal y como vamos, creemos que vamos a mejorar en ocupación al año pasado», prevé el director del hotel V Centenario de la capital cacereña, Guillermo Antón.

El clima será clave

La climatología este año es clave para la campaña de Semana Santa en la región, al caer a principios de abril. Y no solo la previsión para esos días, sino que favorecen también las buenas temperaturas que hay estas jornadas previas. Habitualmente en estas fechas la campaña de esquí suele continuar, pero el calor de este año ha derretido casi toda la nieve, lo que ha obligado a adelantar el cierre de muchas estaciones. Esto hace que el turismo opte por viajar al interior, como el caso de Extremadura, o a la playa, lo que también beneficia a la región. «Los aficionados al esquí, cuando la Semana Santa es tempranera, prefieren ir a esquiar pero este año no podrán, así que ganamos clientes. Y si en vez de venir aquí deciden ir a la playa, también nos beneficia, porque estamos en un punto intermedio y nos utilizan para hacer parada de camino a la playa», subraya Alejandro Picardo, director del Extremadura Hotel en Cáceres y vocal del sector en la Asociación Empresarial Provincial Cacereña de Hostelería y Turismo (Aecathur).

Las buenas previsiones son compartidas también por los alojamientos rurales. «Esperamos un 85% de ocupación de media, eso es un pleno en la mayoría de los alojamientos», afirma Victoria Bazaga, que apunta a que la Semana Santa extremeña es muy atractiva por sus puntos fuertes: «Tiene mucha puesta en escena, mucha gastronomía y naturaleza». Eso hace que se llenen los hoteles «de norte a sur y de este a oeste». Los alojamientos rurales cuentan además con otro factor importante, que son los emigrantes que en estas fechas regresan a sus pueblos pero que, en lugar de alojarse en casas de sus familiares, prefieren hacerlo en establecimientos. «Estos son los que llenan los alojamientos más pequeños», señala.

Principalmente los turistas que visitarán Extremadura serán españoles (el 90%) de Navarra, País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha y Andalucía. El resto serán extranjeros ‘senior’, que tienen por costumbre pasar varios meses en la playa y eligen la Semana Santa como fecha de partida. Estos hacen parada en Extremadura antes de llegar a la costa.

Menos beneficios

No obstante, y a pesar de que se espera que las cifras igualen a las del pasado año, se prevé que la campaña sea menos rentable que las anteriores. «La rentabilidad será menor porque hemos sufrido unas subida de inflación terribles y las materias primas y los gastos de personal siguen disparados», afirma el vocal del sector en la Asociación Empresarial Provincial Cacereña de Hostelería y Turismo (Aecathur), Alejandro Picardo. A pesar de ello el sector no ha subido mucho los precios, por lo que el margen de beneficios es menor: «No podemos subir los precios porque la situación económica está como está, sabemos que, como te pases, el turista pasa de largo», añade. No obstante la Semana Santa es, por excelencia, el periodo en el que más gasta el cliente.

La campaña generará en Extremadura 1.860 contratos, un 11,2% más que hace un año, cuando se registraron 1.673, según las previsiones de Randstad. El incremento está por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 17,1% y es el tercero más bajo del país.