Primer día de asignación MIR: dos de 400 médicos eligen plaza en Extremadura

Llega la hora de empezar la formación práctica de los nuevos médicos, tan esperados por el sistema sanitario, y Extremadura arranca mejor que otros años. Ayer comenzó la adjudicación de Médico Interno Residente (MIR) en el conjunto del país y la región ya ha cubierto las dos primeras plazas del total de 229 que oferta entre todas las especialidades de facultativo.

La primera plaza asignada en Extremadura es Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, la única plaza de esta especialidad en el SES, y la ha obtenido el número 51: el extremeño José Javier Márquez, formado en la Universidad de Extremadura (UEx), que hasta el último momento estuvo indeciso en su listado de preferencias previo a la adjudicación. «Era mi primera opción, así que estoy muy contento. Tuve algunas dudas como es normal ante una decisión tan importante, pero en el fondo siempre ha sido mi primera opción», asegura a este diario. La segunda plaza extremeña cubierta es de Anestesiología y Reanimación (hay 9 en la región en total), obtenida por el residente número 374. Y ambas están en el complejo hospitalario universitario de Badajoz.

No obstante, hay que tener en cuenta que el proceso de adjudicación es telemático y se realiza en base al listado de preferencias elaborado horas antes por los aspirantes. Eso supone que si el MIR número dos tenía como primera opción la plaza que ha elegido el aspirante número uno, se le asignará automáticamente su segunda opción. Es lo que le ha pasado a otro de los primeros extremeños en elegir, Pablo Tello, que con el número 376 quería hacer Anestesiología en el Gregorio Marañón de Madrid, pero allí las plazas se cubrieron enseguida y le han asignado la especialidad que quería en el Hospital de La Paz, su segunda opción.

Los nuevos residentes se incorporarán a sus plazas entre el 22 y el 23 de mayo

Pero también es verdad que otros años Extremadura ha tenido que esperar más tiempo para que algunos de los mejores residentes eligieran las primeras plazas extremeñas, sin embargo en esta ocasión no se ha hecho esperar. Por ejemplo, el año pasado el MIR número 102 optó por la primera plaza extremeña, Cirugía Ortopédica y Traumatología, también en el área de salud pacense. Un año antes, en 2021 hubo que esperar hasta el MIR número 490, que fue el primero en elegir la comunidad ese año y se decantó por la especialidad de Dermatología, como en esta ocasión. En el 2020 nadie eligió Extremadura hasta el número 792. De todos modos, el primer día de elección no es un indicador de nada y no augura que no se puedan quedar plazas vacantes como ocurrió el año pasado en la especialidad de Medicina Familiar.

De momento, con las dos asignaciones extremeñas en el primer día de adjudicación de plazas, el Servicio Extremeño de Salud sigue teniendo 227 plazas de residente disponibles (son 229 en total) para los siguiente días de proceso. Y aún quedan al menos tres semanas por delante. Hasta el próximo 7 de mayo habrá llamamientos y asignaciones de plazas. Ese día elegirán los aspirantes con los números entre el 9.601 y el 10.793 y se adjudicarán los últimos puestos que pudieran quedar vacantes para entonces, ya que hay más residentes aprobados en el MIR que plazas, que son un total de 8.550 en el conjunto del SNS. Se incorporarán el 22 y 23 de mayo.

«Estoy muy contenta»

Además de José Javier Márquez, otra de las primeras extremeñas con plaza ya asignada es Celia Denche, pacense de 25 años y formada también en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, que ha visto cumplidas sus expectativas. Con el número 122, su primera opción era formarse en la especialidad de Cardiología en un gran hospital madrileño, el 12 de Octubre de Madrid, y lo ha conseguido. «Estoy muy contenta», asegura. Tenía claro que quería salir de la comunidad para hacer la residencia, no porque cuestione los servicios de Cardiología que tiene el SES -al contrario «me hizo dudar porque cuando hice en el hospital de Badajoz mis prácticas me gustaron mucho y me pareció muy buen servicio»-, sino porque es una etapa vital que prefiere pasar fuera de casa y del entorno habitual. «Soy de aquí, estudié aquí y me apetece cambiar de aires, de ciudad y de hospital», señala.

Tras la primera adjudicación, los siguientes MIR, del 401 al 800, tienen de plazo hasta esta mañana a las 10.00 horas para registrar sus preferencias y posteriormente se le asignarán las plazas en función de sus peticiones. Y así hasta el 7 de mayo cuando se espera haber ocupado la última plaza, si este año no vuelven a quedar vacantes. Se verá.