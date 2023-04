Los primeros MIR extremeños prefieren salir de la comunidad

Preferir formarse fuera de la región no es ninguna novedad entre quienes suelen obtener los mejores puestos en el examen de Médico Interno Residente (MIR) y tienen abiertas de par en par las puertas de cualquier centro hospitalario de España. No dudan de la calidad de la sanidad extremeña, ni la menosprecian, pero están en periodo formativo y en una etapa vital única y desean estar en hospitales más grandes que les permitan ver más patologías y casuísticas diferentes y a la vez conocer un poco de mundo fuera de Extremadura y «cambiar de aires».

Esto es lo que piensa Marta Montero, la primera extremeña con la mejor posición en el MIR: la número 31 de los casi 11.500 que se presentaron al examen. Es de Mérida, estudió Medicina en Badajoz y ahora se quiere ir a Andalucía a hacer su formación. «Será Sevilla o Granada, para volver a Extremadura siempre voy a tener razones», dice. Aunque tiene decidida que la especialidad que elegirá será Dermatología, no tiene tan claro el lugar dónde formarse, aunque le queda poco tiempo ya para decantarse.

Este viernes se abre el plazo para que los futuros residentes realicen sus peticiones. Será por turnos según el número de orden y los primeros 400 tienen hasta el próximo lunes, a las 10.00 horas, para darle al último botón y registrar su solicitud definitiva. Unas horas más tarde comenzará la primera adjudicación de plazas y conocerán su destino final. El proceso será telemático, como el año anterior, y se repetirá cada día hasta que elijan los últimos aspirantes el 7 de mayo, si siguen quedando plazas MIR, porque hay 8.550 a ocupar en todo el país, 229 de ellas son en Extremadura.

Jornadas de puertas abiertas

El proceso arranca casi dos meses y medio después de que realizaran el examen MIR, el pasado 21 de enero. Son dos meses y medio en los que han tenido tiempo para reflexionar sobre sus preferencias y su futuro profesional. También para hablar con otros residentes y médicos adjuntos y visitar servicios y hospitales. Y muchos de ellos les han abierto las puertas como nunca hasta ahora. No suele ser habitual que realicen jornadas de puertas abiertas, como sí han hecho algunos en todo el país este año con el deseo de cubrir sus plazas cuanto antes y con los mejores en plena contienda por la falta de facultativos. En Extremadura solo han realizado esta jornada los hospitales de Cáceres y de Navalmoral de la Mata.

Es una buena opción para quienes tienen dudas hasta el final, como José Javier Márquez, otro de los mejores MIR extremeños. Es de Badajoz y con el número 51 tiene prácticamente todas las opciones posibles a su alcance, pero no lo tiene claro todavía: «No lo he decidido aún. Soy una persona indecisa por naturaleza, así que no descarto estar hasta el domingo a última hora pensando, espero que no», cuenta este médico, que también es ingeniero de telecomunicaciones.

Algo más claro lo tiene otra pacense, Celia Denche, que obtuvo el número 122 en el examen MIR. Su preferencia desde el primer momento era Cardiología y sigue siéndolo: «La especialidad la tengo segura, pero el sitio estoy dándole las últimas vueltas, eso sí, será fuera de Extremadura». ¿Por qué? «Principalmente porque soy de aquí, estudié aquí y he hecho mi vida entera aquí y me apetece cambiar de aires, de ciudad y de hospital». No obstante, confiesa que ha tenido dudas: «Es que si hago Cardiología es porque me gustaron mucho las prácticas que hice en Badajoz, me parece que es un buen servicio y lo visité en su momento cuando terminé el examen MIR, pero también he estado viendo hospitales de Madrid y probablemente me decantaré por Madrid o por alguna ciudad del norte».

«Volver siempre será una opción»

Como Celia, también quiere salir de Extremadura Pablo Tello, de Cáceres. Tiene el número 376, así que también será de los 400 primeros en elegir el primer día posible y lo tiene bastante decidido: «Quiero hacer Anestesia en alguno de los hospitales grandes de Madrid», dice convencido. Estudió Medicina en la Universidad de Extremadura, en Badajoz, y ahora le apetece vivir esta nueva etapa fuera de la región.

«Aunque estoy seguro de que a nivel formativo estaría muy bien en Cáceres, quiero tener un mayor volumen de pacientes, más variedad de casos y aprender en un gran hospital de referencia, con las ventajas y los inconvenientes que eso puede tener para quien inicia su andadura en la vida laboral médica», cuenta. Y aunque confiesa que le da pena irse de Cáceres, «porque me encanta mi ciudad», sabe que volver siempre será una opción posible «que no me desagradará en el futuro», pero ahora «las experiencias que me ofrece una ciudad grande me resultan más atractivas en esta etapa de mi vida».