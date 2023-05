La Universidad de Extremadura (UEx) mantiene su oferta académica para el curso 2023/24 e impartirá 70 grados, 12 dobles grados y 74 másteres. Su objetivo se centra en la retención del talento, la internacionalización y la empleabilidad de sus estudiantes. Para ello, cuenta con 5.293 plazas en grados y 2.218 en másteres oficiales.

Para ello y bajo el lema Exprime la UEx, la universidad lanza una campaña para la captación de los estudiantes a través de las redes sociales y los dispositivos móviles. Convive con el programa Estudiar en la UEx ya es un grado, en la que se destaca el cincuenta aniversario que cumple.

Según los últimos datos publicados en la Oficina de Transparencia y Datos Abiertos, en el curso 2022/23 se gestionaron 18.929 matrículas, que supone un incremento moderado con respecto a años anteriores.

"Mantenemos la misma oferta educativa con la novedad de que se suben 18 plazas en el Grado de Medicina", destaca la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Alicia González. Subraya que en esta campaña, que se va a implementar en diferentes canales (prensa, radio y televisión), se va a dar un especial peso a las redes sociales para llegar hasta los jóvenes y contarles que “en este momento vital, en la UEx van a vivir otras experiencias durante su vida universitaria”, “con el objetivo de retener el talento de la región y atraer el talento de otras provincias limítrofes”.

En este sentido, el rector Pedro Fernández Salguero declara que "la UEx tiene un nivel académico y científico que no desmerece a ninguna otra universidad". Los datos así lo evidencian. Según el ranking de Shanghai, la UEx se encuentra entre las 601-700 mejores universidades del mundo y en el rango 16-21 entre las universidades españolas. En 2022, las áreas de estudio mejor valoradas fueron las pertenecientes a la Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Veterinaria, Medicina y salud pública, Gestión Hostelera y Turística, y Ciencias Agrarias, Ecología, Ciencias de la Tierra. Con respecto a la Facultad de Ciencias del Deporte, se encuentra en el puesto número 15 de 300 del Global Ranking of Sport Science Schools and Departments. Todas estas titulaciones sitúan a la región en la élite nacional de los estudios especificados. “Nuestra universidad está muy bien posicionada a nivel internacional”, reitera. Añade que “también queremos decir que en Extremadura se vive bien. No solo porque tenemos una buena formación académica, también hay una buena calidad de vida”.

Internacionalización e investigación de la UEx

La internacionalización de la docencia, investigación y gestión es otro eje estratégico de la universidad. Se dispone de una amplia red de alianzas y convenios de cooperación internacional. Recientemente se ha puesto en marcha la Alianza EUGreen en la que participan nueve universidades europeas y que tiene por objetivo alinearse con los ODS para hacer un campus europeo sostenible atendiendo parámetros de investigación, educación, innovación y servicio a la sociedad.

Otro eje estratégico para la UEx es la empleabilidad y emprendimiento de sus estudiantes. Cada año se ofertan prácticas extracurriculares y de estancias formativas en empresas a través de distintos programas, como muestra del compromiso de la Universidad de Extremadura para retener el talento, contribuir al empleo juvenil y combatir el reto demográfico.

La Universidad de Extremadura, creada en el año 1973, comprende dos campus de Cáceres y Badajoz y dos centros universitarios, Mérida y Plasencia. Además, cuenta con el centro adscrito Santa Ana de Almendralejo.