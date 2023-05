La Junta de Extremadura complementa con 37 millones las ayudas al campo por la sequía

La Junta de Extremadura complementará con 37 millones de euros las ayudas estatales al campo por la sequía, y de ellos 14 se canalizarán a través de subvenciones directas a los sectores más afectados: cereal de invierno, apicultura y ganadería porcina y equina. Otros 21 millones se dedicarán a los préstamos blandos ya anunciados y dos más irán a complementar los seguros agrarios, que pasarán a contar este año con un presupuesto total de 10 millones de euros.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el decreto-ley con el paquete de medidas, que después el presidente y la consejera de Agricultura han presentado a las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) en una reunión en Mérida. Apag-Asaja, UPA-UCE y La Unión han reiterado que a estas alturas será ya imposible compensar el cien por cien de las pérdidas que ha ocasionado la sequía con ayudas públicas, pero han valorado la buena disposición del Ejecutivo autonómico y especialmente, la celeridad que promete: en un plazo de mes y medio, antes del verano, se realizarán los primeros pagos. "Vamos a tener que celebrar elecciones todos los meses, porque es increíble la agilidad con la que las cosas se resuelven en campaña", ha ironizado el coordinador de La Unión Extremadura, Luis Cortés.

El jefe del Ejecutivo, Guillermo Fernández Vara, ha destacado el "inmenso esfuerzo" que ha hecho el Consejo de Gobierno para "poder juntar a mitad de año 37 millones de euros que no estaban presupuestados", y también la celeridad de la Consejería de Agricultura para poner en marcha las diferentes líneas de ayuda. "Esto es imposible de montar en tan poco tiempo si no se tiene muy bien hecho el diagnóstico de situación", ha asegurado.

Ayudas directas

Las ayudas directas contarán con un total de 14,2 millones de euros. La mayor parte, 10 millones, se destinarán al cereal de invierno (explotaciones agrarias con recintos declarados y validados de trigo blando, espelta, trigo duro, cebada, centeno, avena, tranquillón, avena-trigo, avena-cebada y avena-triticale en la solicitud única de la PAC de 2023), que serán compatibles con las que puedan venir del Gobierno central por el desarrollo del Real Decreto Ley 4/2023 y con las indemnizaciones que cobrarán los agricultores de cereales de invierno por el seguro agrario.

"Hay ganaderos que si no reciben una señal clara, van a llevar sus reses al matadero y eso es malo para el campo y muy malo para los precios y el futuro de la alimentación", afirma Vara

Además, se van a destinar 1,5 millones de euros a las explotaciones ganaderas extensivas de porcino ibérico y de equino, dos sectores clave en la economía regional y que conllevarían ayudas a directas a cerca de 1.000 explotaciones. Junto a esto, los ganaderos podrán disfrutar de una bonificación de las tasas de las guías ganaderas y de la declaración de los censos, con una bonificación del 100% para los años 2023 y 2024.

Otro sector que va a recibir ayudas directas por parte de la Junta de Extremadura, además de las ya anunciadas por el ministerio, es el apícola, cuyas explotaciones van a percibir 2,7 millones de euros más el importe correspondiente de las ayudas del Gobierno de España. Por otra parte, se establece un incremento de 2 millones de euros en el presupuesto destinado al fomento de la contratación de seguros agrarios, "una herramienta eficaz que permite garantizar la renta y mantener la viabilidad de las explotaciones", indica el Ejecutivo.

Préstamos blandos

Finalmente, la Junta de Extremadura aportará 21 millones de euros para una línea de financiación de préstamos con el fin de que los agricultores y ganaderos puedan hacer frente a los gastos ordinarios de las explotaciones. Esta medida fue la primera que el Ejecutivo puso encima de la mesa el pasado abril y según ha detallado Fernández Vara, será suscrita el próximo miércoles con las entidades bancarias extremeñas.

Se plantean créditos con un año de carencia (se elevarían a dos si continúa la sequía) y tres de plazo de amortización para hacer frente a los gastos de abonos, fertilizantes, medicinas, etc.

Fernández Vara ha recordado que este paquete de 37 millones se une a la resolución ya publicada que permite complementar la alimentación de las ganaderías ecológicas y la de flexibilización de las ayudas directas y agroambientales de la PAC publicada hoy en el Diario Oficial de Extremadura. Y en cualquier caso, ha reiterado que se trata de ayudas en base "a la foto fija que tenemos hoy", y que cambiará dentro de unos meses si sigue sin llover. "También que Europa hable y establezca cuál va a ser su nivel de compromiso", ha añadido.

Como ya se sabe, las ayudas que este miércoles aprueba la Junta son un complemento al paquete que activará el Gobierno central. Según los cálculos realizados por la Consejería de Agricultura, el sector más beneficiado en la región de las ayudas estatales será la ganadería, que recibirá 120 millones de euros, el 34% del total destinado a este sector: 77,9 millones de euros irán al sector vacuno, que cuenta con 6.800 productores y 511.000 cabezas; y 42,8 millones de euros al ovino, con 8.000 explotaciones y 2,6 millones de reproductoras.

Olivar, vid y almendro se quedan fuera

Las organizaciones agrarias han coincidido al tildar de "claramente insuficientes" las cantidades que la Junta ha puesto encima de la mesa y ya pronostican que será necesaria una ampliación de crédito para cubrir sectores que aún están pendientes de la evolución de la sequía, cultivos leñosos como el olivar, el viñedo o el almendro. Tras dejar claro que el paquete no ha sido consensuado con ellas, sí han valorado la buena disposición del Ejecutivo y sobre todo la celeridad que promete, que atribuyen a la campaña electoral y la cercanía de las elecciones.

No obstante, en respuesta, Asaja Cáceres ha desconvocado los cortes de carreteras que tenía previstos los días 18, 23 y 25 de mayo en Almendralejo, Hervás, Coria, Trujillo, la Campiña Sur y Fuenlabrada de los Montes.

Para el responsable de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, estos 37 millones son "necesarios y claramente insuficientes", y ha abogado por que el Consejo Asesor Agrario (Caex) siga analizando la evolución "cultivo a cultivo porque la situación es complicada y muy difícil".

Por su parte, Ignacio Huertas, de UPA-UCE Extremadura, ha señalado que la parte más positiva del decreto es la "rapidez en sacarlo y en cobrarlo", porque si no llegan a tiempo tampoco son eficaces. Huertas ha reclamado, no obstante, un mayor apoyo al sector apícola y que dentro de las ayudas nacionales, los regantes del Canal de Orellana, que no van a poder regar el 40%, se integren en las medidas a los regantes con restricciones de agua.

El dirigente de La Unión, Luis Cortés, ha avanzado que su formación presentará alegaciones al decreto durante el periodo de exposición pública para incluir cultivos que se han quedado "fuera" de estas ayudas y ha lamentado que las administraciones europea, nacional y regional no se hayan puesto de acuerdo en las mismas para que fueran más eficaces.

Desde Asaja Cáceres, Ángel García Blanco también ha señalado que las cantidades son insuficientes. "Más vale pájaro en mano que ciento volando, pero por mucho dinero que se ponga, la sequía va a provocar el cierre de explotaciones", ha avisado.

Y al margen del decreto, ha pedido que el ministerio prohíba la quema paja como combustible para generar energía, como asegura que se está haciendo en dos plantas en Extremadura, una en Mérida y otra en Miajadas, porque los ganaderos están pagando "un precio inasumible" por un elemento fundamental para la alimentación de sus animales.