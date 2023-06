Estas son cinco de las noticias más destacadas en Extremadura este 10 de junio de 2023:

La fusión, en el aire

Los resultados electorales en Don Benito, unido a un clima de crispación vecinal, ponen en jaque el proceso. Siempre Don Benito quiere acabar con el proyecto, el PP pretende paralizarlo cuatro años y el PSOE sí lo apoya

Ana Belén regala sus tablas a un Clásico que presume de madurez

Protagoniza junto al extremeño Jesús Noguero el único montaje con dos pases (Gran Teatro, 21.30). La organización decide que la función de mañana de Morboria se traslada a cubierto por la lluvia

Todo listo en Badajoz para Los Palomos

El público puede acceder a la alcazaba, donde actúan Vicco y Agoney, a partir de las cinco de la tarde. En puerta de Palmas, la música comenzará a sonar a la misma hora

Medicina no aumentará sus plazas y bajará a las 120 el próximo año

No habrá seis plazas más a partir de septiembre, pero se mantendrá en el nuevo curso las 132 actuales. El Ministerio de Sanidad y la facultad no alcanzan un acuerdo porque no llegará la financiación prevista

Un arqueólogo halla unos restos óseos en el castillo de Montánchez

En el transcurso de unos trabajos de rehabilitación