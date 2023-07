Los accidentes mortales se disparan en Extremadura casi un 70% en un año

Los accidentes siguen disparados en Extremadura. Son ya 35 las personas que han perdido la vida en carreteras extremeñas en lo que va de año, lo que supone un 66,67% más que el año pasado por estas fechas, cuando habían fallecido 21 extremeños según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), que actualiza los datos a diario. La provincia de Badajoz concentra la mayor parte de estos fallecidos (25) y es además en la que más se han incrementado, pues el año pasado murieron en las carreteras pacenses 11 personas. En la de Caceres han perdido la vida en lo que va de 2023 diez cacereños, los mismos que en 2022.

El año está siendo negro en materia de tráfico en la región pero esta semana más si cabe con tres accidentes que se han cobrado la vida de tres personas, la última una niña de 4 años. Solo en el último mes han muerto en las carreteras de la comunidad nueve personas.

De los tres accidentes mortales registrados esta semana, dos ocurrieron en vías secundarias y uno en la autovía A-5. Fue este último en el que falleció la menor, después de que el vehículo en el que viajaba, de siete plazas, se saliera de la vía a la altura de Miajadas por causas que aún se desconocen. La pequeña fue atendida por los servicios médicos en el lugar de los hechos y trasladada después en helicóptero al Hospital Universitario de Badajoz, donde finalmente falleció. En el siniestro resultaron heridas de diversa consideración otras cinco personas: otros dos menores de 13 y 16 años, una mujer de 65 , otra de 43 y un varón de 68 años. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital de Don Benito.

El día anterior, el lunes, fallecieron otras dos personas. Una de ellas una mujer de 66 años cuyo vehículo se salió de la vía en la EX-101, a la altura de la localidad pacense de Alconera, cerca de la cementera. Fue necesaria incluso la intervención de los bomberos para excarcelar a la fallecida pues quedó atrapada en el interior del coche. Procedía de Burguillos del Cerro. Horas después perdía la vida un motorista de 57 años en otro accidente en la carretera C-215, a la altura de Zarza de Granadilla. También se salió de la vía. Por el impacto salió despedido y chocó con una estructura de hormigón (arqueta). Falleció en el acto.

Muy Por encima de la media

El incremento de accidentes mortales en Extremadura sigue muy por encima de la media nacional, que por el contrario ha registrado un descenso de fallecidos del 5% en un año (en 2022 murieron en las carreteras españolas 570 personas frente a las 539 de este año). La siguiente en la que más se dispararon los siniestros fue Andalucía, pero un 25%, lejos de casi el 70% que registra Extremadura.

Pese a estos datos, la región no cuenta con ningún tramo crítico entre sus carreteras, según un informe elaborado por la Fundación Línea Directa sobre la concentración de accidentes en verano. En el mismo define así a aquellos espacios de vía de 20 kilómetros en los que se hayan producido, al menos, tres siniestros mortales en las épocas vacacionales de la última década. Esto no significa, no obstante, que no haya accidentes en las carreteras de la región, sino que no hay ningún tramo que concentre varios siniestros. Es decir, estos se producen en carreteras diferentes. Esto, indica Línea Directa, «habla positivamente de la red de carreteras de la región», que «ha mejorado mucho en las últimas décadas», apunta esta fundación.

Según incide, «tanto la A-5, como la Autovía Ruta de la Plata, la EX-A1 y la EX-A2 son vías seguras, modernas y confortables para la conducción». Pero también «hay una extensa red de carreteras convencionales que, dado su carácter rural, debe ser vigilada y, en la medida de lo posible, mejorada», pues alrededor del 65% de los accidentes con víctimas en verano se producen en estas vías secundarias, puntualiza.

Por lo general, recuerda Línea Directa, la época más compleja es la estival, cuando los fallecidos al volante «se incrementan alrededor de un 20% en todo el país». Advierte además de que en muchos casos, estos accidentes mortales vienen de la mano de «imprudencias» de los conductores. «No hay que olvidar que alrededor de 389.000 conductores extremeños (59%) no siguen las recomendaciones de descanso, más de 330.000 (50%) afirman superar los límites de velocidad camino de sus vacaciones y más de 115.000 (18%) confiesan beber alcohol durante los viajes de salida y retorno de verano», alerta la fundación.