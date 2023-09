Vaquera sobre los comedores: "La gratuidad total se ha concedido a los colectivos vulnerables"

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha manifestado este jueves en el pleno de la Asamblea que la "gratuidad total" de los comedores escolares "se ha concedido a los colectivos vulnerables", mientras que "van a abonar el servicio las familias que para ustedes (en alusión a los socialistas) tienen una renta alta". Así se ha pronunciado en respuesta a una pregunta sobre este asunto formulada por la diputada socialista Piedad Álvarez.

"La gratuidad de los comedores no se ha suprimido, pero tengo que decirles que esa gratuidad universal de la que se viene hablando es una absoluta falacia, porque saben que existe una limitación normativa, estructural en los espacios físicos de los comedores de los colegios y porque los recursos son finitos", ha señalado la consejera. "A 2.126 familias le hemos dado la opción de que puedan conciliar su vida laboral" con el servicio del comedor, ha destacado Vaquera, tras lo que ha defendido la "equidad social" que supone que "los que disponen de una renta suficiente para pagarlo, que lo paguen".

En la formulación de su pregunta, la diputada socialista ha lamentado que el inicio de este curso escolar ha sido "el más caótico que se recuerda en Extremadura", ya que "hace apenas unos días, los padres ni siquiera sabía si sus hijos iban a disfrutar de becas o del comedor escolar", así como tampoco sabían si iban a tener que pagarlo o no. "Con el PSOE no hubiera pasado esto, no se hubiera dejado sin comer a 2.000 niños para favorecer a los de siempre, a los ricos, y para quitarle impuestos a las clases más favorecidas", ha subrayado.