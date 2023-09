“La gratuidad universal de los comedores escolares era un engaño, una mentira heredada del Partido Socialista”. Así se ha referido este martes la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al ser preguntada sobre la decisión que ha tomado su equipo de gobierno de cobrar este servicio a parte de los usuarios. Según ha explicado en la ley de presupuestos regionales de 2023, aprobada por el anterior equipo de gobierno, ya se especificaba que se subvencionaría el servicio de comedor para 15.493 alumnos. “Ya era un engaño hablar de gratuidad universal porque había un límite de plazas”, ha dicho Guardiola.

La gratuidad del servicio se implantó en enero de este año, como una “medida electoralista”, según Guardiola, con vigencia hasta el mes de junio. Entonces solo se subvencionaba a 15.493 alumnos, que eran los que estaban apuntados al comedor escolar durante ese curso, para los que se inscribieran nuevos ya no era gratuito. Una vez terminado el pasado curso escolar el anterior equipo de Gobierno publicó una instrucción para que el comedor siguiera siendo gratis, pero solo para esas 15.493 plazas, que era el cupo máximo que podían acoger los colegios. Si había exceso de demanda, establecía una serie de criterios para recibirla. Se da así prioridad a que el servicio se haya demandado para todo el año, que el alumno sea beneficiario del transporte escolar, la renta familiar y la conciliación.

Efecto llamada

Ha sido eso precisamente lo que ha ocurrido. El anuncio de la gratuidad ha supuesto un efecto llamada y ha hecho que muchos padres que antes no utilizaban este servicio lo hayan demandado este año. En concreto se han recibido 2.126 solicitudes de más. Y la determinación que ha tomado el equipo de Guardiola ha sido buscar alternativas para no dejarles fuera, doblando turnos de comida en algunos casos, instalando carpas en colegios donde no había espacio para hacer más grande el comedor o habilitando dependencias destinadas a la educación. Pero eso sí, para esos 2.126 alumnos de más el comedor no será gratis, deberán pagarlo de su bolsillo. Y además los padres deberán hacerlo mediante un contrato directo con el catering. Abonarán eso sí el mismo precio que la Junta, 5,69 euros por menú y día, un 31% más de lo que costaba el año pasado. Esta subida es la que se contempla en el nuevo contrato firmado con los comedores escolares a tenor del incremento del precio de los alimentos.

La opción podía haber sido buscar una partida presupuestaria para subvencionar el servicio a estos más de 2.000 estudiantes. “Estaríamos incumpliendo una norma aprobada que ya no se puede cambiar e implicaría que estaríamos siendo injustos con muchos niños porque la sabemos que la capacidad de los colegios es limitada”, ha insistido Guardiola, que ha insistido en que la Junta va a trabajar para que “la conciliación sea la máxima posible pero no mintiendo ni haciendo demagogia. Esto era una expectativa que sabían que no se podía cumplir”. "Intentando empatizar hemos resuelto la gratuidad porque ha habido más demanda atraídos por un engaño. Lo fácil hubiera siso denegarlo pero hemos intentado dar respuesta a esos 2.000 padres que tienen la necesidad de dejar a sus hijos en el comedor", ha incidido.

De momento solo se contempla la gratuidad para los comedores gestionados por la Junta de Extremadura y no así para los de las Ampas o de los centros concertados. El curso pasado para estos últimos también era gratis, a través de una subvención que, según Guardiola, todavía no se ha abonado.