La Junta de Extremadura reclamará "todas las deudas" con la región en una sede multilateral

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha reiterado este jueves en el pleno de la Asamblea que la Junta de Extremadura no pedirá que a la región se le condone parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una medida prevista en el acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El mismo implica condonar a Cataluña unos 15.000 millones de euros de esta deuda (un 20% del montante total). En el caso extremeño, esta asciende a unos 2.288 millones.

En respuesta a una pregunta sobre este asunto del diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, Manzano ha asegurado que el Ejecutivo regional na va a renunciar a ninguna deuda con Extremadura: "Vamos a reclamarlas todas en una sede multilateral en la que se encuentren representadas todas las comunidades autónomas porque esto es de todos". "Una vez lograda la suficiencia financiera, vamos a reclamar solidaridad interterritorial", ha precisado.

"Condonar una deuda es perdonar una deuda, pero ese perdón no es gratis y tiene un precio", ha subrayado. "El perdón de la única deuda de la que tenemos constancia y ha sido reflejada en un acuerdo firmado entre el PSOE y Esquerra para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez cuesta 15.000 millones de euros a todos los extremeños y españoles, equivale a dos años de nuestro presupuesto", ha indicado Manzano. A su juicio, se trata de una "condonación a la mala gestión del gobierno catalán, no la compartimos y no la vamos a aceptar".

En la formación de su pregunta, Macías ha señalado que la "extensión del acuerdo" entre PSOE y ERC "significaría nada menos que las comunidades del PP se beneficiarían con una rebaja fiscal de casi 29.000 millones de euros", lo que supone el doble que Cataluña y 14 veces más que las comunidades gobernadas por el PSOE. Si se hace una traslación del acuerdo sobre la deuda extremeña, ha dicho que la Junta renunciaría a la condonación de 432 millones, más 145 de los intereses, lo que supondría un total de "577 millones que ustedes consideran que Extremadura no debe recibir".