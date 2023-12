Elsa Tortonda, ganadora de La Voz: “Me encantaría que Alejandro Sanz me compusiera una canción”

Tiene sueños por cumplir, pero ya ha cumplido uno: ser La Voz de España. Elsa Tortonda tiene 19 años y es de Villafranca de los Barros. “Este premio es de todo el pueblo, somos una gran familia”, confiesa. Aún con la adrenalina de haber ganado el talent show, asegura que no se lo cree, responde a este periódico sobre su paso por el concurso, su pasado, su presente y su futuro.

¿Cuándo empezó su interés por la música?

Desde que era pequeña. Mis padres me apuntaron a una escuela de música con solo 4 años, así que he crecido con ello y desde entonces nunca he parado.

¿Quién es tu artista favorito?

Siempre he escuchado música en español . Mi artista favorito es Alejandro Sanz.

¿Por eso cantó en la final cantó ‘Cuando nadie me ve’ de su ídolo?

Fue una gran sorpresa porque en realidad me lo propuso Luis Fonsi –su coach—y fue todo un acierto. Me daba respeto porque es una canción muy propia, muy conocida y que se ha versionado mucho, pero al final me gustó mucho cantarla.

¿Qué significó ver que Alejadro Sanz la compartía en sus redes?

En uno de los ensayos Fonsi quiso pasarle un vídeo del ensayo y ahí ya me pareció una pasada. Ver que después él subiera a redes la canción fue un doble premio.

¿Qué le ha supuesto ganar La Voz?

Llevo tantos años con esta ilusión de buscar sitio en la música y de cumplir el sueño de ganar La Voz que ha supuesto todo. Me presenté al programa con idea de dar visibilidad a mi trabajo, pero nunca imaginé ganar.

Hace seis años fue a la Voz Kids, ¿qué le dirías a esa Elsa de 13 años?

Que el camino no es fácil, pero que nunca tire la toalla.

Además de en La Voz, también estuviste en Got Talent y además cantó la versión del Padre Nuestro de Diana Navarro..

Sí, esa fue otra experiencia a la que debo mucho. La historia del Padre Nuestro empezó en el confinamiento, estábamos en casa y me propusieron cantar esa canción. A Diana Navarro la admiro mucho pero considero que sus canciones son complejas a la hora de interpretarlas. Finalmente me contactaron de Got Talent y fui al programa en 2021. Justo antes de cantar me estaba arrepintiendo, sobre todo al pensar en Risto Mejide, pero luego gustó mucho.

¿Qué siente después del fichaje por Universal Music?

Otra gran sorpresa para mí. Si tenía un sueño por cumplir esto va más allá. Ya no es solo en el panorama nacional, sino internacional.

¿Cuál es su colaboración soñada?

Alejandro Sanz, pero ya no solo cantar algo juntos. Me encantaría que compusiera una canción para mí y poder cantarla. Aparte de él me gustaría hacer algo con los artistas del programa, con mis compañeros, hemos sido familia.

¿Quiénes son sus referentes?

Aparte de Alejandro Sanz me gustan mucho Rosalía y Aitana. Las admiro muchísimo. Son un ejemplo de crecimiento, han llegado muy lejos en poco tiempo.

¿Qué tal con los otros finalistas?

Me siento privilegiada de haber compartido esto con ellos, para mí el premio es de todos e incluso siempre digo que por qué he sido yo la ganadora porque también merecían ganar. Hemos pasado muchas horas juntos y es también un premio. Escucharles cantar es un placer y estoy segura que nos encontraremos en este camino de la música.

O sea que la polémica solo ha existido en redes sociales, que debatían por quién debía ganar…

Claro que sí, nosotros hemos estado muy unidos

¿Qué tal el recibimiento en Villafranca?

¿Qué te voy a decir? Si soy más forofa de mi pueblo y de Extremadura que de cualquier otra cosa. La gente del pueblo lo está viviendo y disfrutando igual que yo… es una ilusión. El sueño es de toda Villafranca. Me han visto crecer y cantar en la casa de la cultura. De hecho, ahora mismo voy a cantar allí.

¿Qué le depara el futuro?

Mucha música. Me estoy sintiendo muy identificada con el proyecto de Universal, lleva mi sello. Así que mi futuro es la música.