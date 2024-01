La Lotería del Niño ha repartido suerte en Extremadura con un primer premio y con un tercero. El número 94974 ha sido agraciado con el 'Gordo' de este sorteo y se ha vendido en Plasencia, Almendralejo y Miajadas. En Almendralejo son décimos vendidos en máquina en dos administraciones diferentes: Las Uvas de la Suerte y Alfaro loterías, esta última también vendió el 'Gordo' de la Lotería de Navidad, sin embargo aún no conocen el número de décimos que han sido agraciados. Lo mismo sucede en Plasencia, que han repartido premio en dos administraciones y una de ellas, situada en el Carrefour, repite ya que vendió el 'Gordo' de Navidad, no obstante no saben cuánto boletos han sido premiados. En Miajadas se ha vendido en la administración de la calle Polo Benito, 2.

El premio está dotado con 2.000.000 euros por serie, y por tanto con 200.000 euros al décimo. Tercer premio El tercer premio ha sido para el número 57033, dotado con 250.000 euros la serie y muy repartido: ha vendido décimos en Badajoz, Llerena, Plasencia, Don Benito y Moraleja. Tanto en la capital pacense como en Llerena han vendido una serie completa. El Niño deja 250.000 euros del tercer premio en Badajoz Los premios del Niño Respecto a los premios más importantes del Sorteo de 'El Niño', el Primer Premio es de 2.000.000 de euros por serie; el Segundo Premio, de 750.000 euros por serie; y el Tercer Premio, de 250.000 euros por serie. Además, hay 20 premios de 3.500 euros, otros 1.400 premios de 1.000 euros por serie y 5.000 premios de 400 euros, entre otros. Este 2024, el Sorteo está ilustrado con la 'Adoración de los Reyes Magos' de Hendrick Van Balen, que puede verse en el Museo Nacional del Prado. Recuerda que puedes consultar en tiempo real si eres unos de los premiados en nuestro comprobador de Lotería del Niño. Los técnicos del Ministerio de Hacienda han advertido de que aquellos agraciados que compartan un décimo premiado de más de 40.000 euros tendrán que pagar a Hacienda la parte correspondiente a su participación, aunque ésta sea inferior a esa cifra, ya que el gravamen se exige sobre la cuantía del premio del décimo en total.