La Junta y los partidos apuestan por una defensa común de la financiación autonómica

La Junta de Extremadura y los cuatro grupos con representación en la Asamblea han coincidido este viernes en la necesidad de defender una postura común de cara a la futura negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. La consejera de Hacienda, Elena Manzano, se ha mostrado confiada en llegar a un acuerdo con PP, PSOE, Vox y Unidas sobre esta cuestión, tras un encuentro mantenido en Mérida con los partidos, en el que también ha estado presente la presidenta extremeña, María Guardiola, quien a comienzos de semana ya avanzó que se produciría esta reunión.

En el encuentro se ha presentado a los partidos un manifiesto que recoge los principales puntos a tener en cuenta en la nueva financiación, que servirá como punto de inicio para tratar de que se materialice en una declaración institucional que podría ser aprobada en el Pleno de la Asamblea del 22 de febrero. Manzano ha confiado en lograr un consenso: "Defienden lo mismo que nosotros en este ámbito, igualdad, justicia y defensa de que Extremadura cuente de una vez por todas con esos recursos tan necesarios para garantizar la calidad en el acceso a los servicios".

Tras la reunión, Manzano ha señalado que el objetivo no es otro que lograr una "financiación justa para Extremadura", que "mida de manera correcta el coste de prestación de los servicios" en la región, así como que también recoja las "inversiones tan necesarias" a través del Fondo de Compensación Interterritorial. La negociación, según recoge el manifiesto, se debe producir en un foro multilateral donde estén representadas todas las Comunidades Autónomas y las dos Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Manzano ha reivindicado que la Hacienda estatal "debe dotar de recursos suficientes para que las comunidades puedan cubrir el coste de prestación de los servicios esenciales en igualdad de condiciones y se viva donde se viva". "Y una vez garantizada esa suficiencia financiera que el Estado mire de una vez por todas a Extremadura, que busque esa cohesión, ese crecimiento equilibrado con el resto de regiones. Que invierta aquí, que cumpla con lo que dice la Constitución Española con ese crecimiento cohesionado", ha defendido.

Postura de los grupos

Para la portavoz del grupo socialista, Soraya Vega, el documento entregado es un punto de partida para seguir debatiendo en un asunto en el que "históricamente" los grupos parlamentarios y el Gobierno han sido capaces de ponerse acuerdo. "Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en defender los intereses" de los extremeños, ha subrayado. Así, ha reclamado que las comunidades autónomas tengan la suficiencia financiera para sufragar los servicios públicos y asegurar los derechos de los ciudadanos "vivan donde vivan".

En este sentido, ha reclamado "coherencia" al PP y a la Junta porque una de sus primeras decisiones fue "perdonar 70 millones de euros a los más ricos de esta región que vendrían muy bien precisamente para asegurar los servicios sociales". Ha agradecido la "mano tendida" del Gobierno y con ese ánimo va a trabajar el PSOE sobre este "principio de acuerdo" que considera que es este primer documento, ya que es "una buena manera de empezar".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha agradecido el "talante dialogante" de Guardiola y ha apelado a la unidad de los grupos dejando a un lado aquello que pueda separarlos "para poner por delante únicamente lo que nos une, que es el bienestar de los extremeños". Ha pedido a su vez que el nuevo sistema de financiación autonómica esté sujeto a los principios constitucionales de la "solidaridad interterritorial", pues de lo contrario, Extremadura "va a pasarlo muy mal con la financiación de sus servicios públicos".

Sobre este asunto, el diputado popular ha explicado que el documento base plantea que la financiación de las administraciones locales sea negociada a la par que la autonómica, y ha abogado porque este asunto sea debatido primero en Conferencia de Presidentes y posteriormente, con más detalle, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). A su juicio, si todos los grupos ponen a Extremadura "por delante", serán capaces de llegar a ese acuerdo.

Para el portavoz del grupo parlamentario Vox, Óscar Fernández, Extremadura tiene que ir "con una sola voz", dejando a un lado los posicionamientos políticos, porque es un asunto que va a trascender el tiempo político actual. En consonancia con el resto de los partidos, ha insistido en que hay que procurar es que "los extremeños, de una vez por todas, tengan la financiación que realmente merecen y nos haga converger con el resto de comunidades autónomas".

"No podemos tener autonomías infrafinanciadas, no podemos contemplar el criterio de densidad poblacional en una tierra como Extremadura", ha criticado la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, quien ha apostado por "avanzar en un sistema justo, equilibrado y que avance hacia la cohesión territorial real del país". "Esto no va de colores políticos, va del interés de Extremadura y ya lo demostramos en el último consejo fiscal, donde llevamos una postura común de todas las fuerzas políticas extremeñas y espero que siga siendo así", ha subrayado.