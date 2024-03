«Es una palada de arena más para enterrar el macrovertedero definitivamente»

Contentos con la última resolución judicial, pero todavía cautos y algo desconfiados. Así se muestran en la Plataforma Salva tu Tierra, de Salvatierra de los Barros, que lleva años de lucha en contra del macrovertedero después de la sentencia del TSJEx. «Es una alegría, era lo que esperábamos, pero no consideramos enterrado todavía el proyecto. Es una palada de arena más para enterrarlo definitivamente, pero todavía tienen la opción de recurrir al Supremo y además quedan por resolver varios flecos, como son los contratos de los terrenos que también están judicializados», valora José Luis Chaparro, presidente de la plataforma.

Aunque todo el proceso va según lo esperado y a favor de las reivindicaciones del pueblo, el colectivo dice que les va a costar olvidar lo sucedido en los últimos años. «En nuestra memoria va a permanecer siempre este tiempo de sufrimiento, de lucha y de incertidumbre».

La plataforma siempre ha defendido que el proyecto «ya en origen era muy deficiente, hablaba de preservar los valores mediambientales y de que no afectaría a la vida social y económica en la zona, pero luego nada de eso se recogía en el proyecto». Por eso, el colectivo no cejará en sus reivindicaciones aunque el proyecto acabe totalmente enterrado y en la tramitación del último Plan Integrado de Residuos de Extremadura (Pirex) 2023-2030 han realizado varias alegaciones, aunque no todas se han recogido. «Debería fijarse una distancia mínima de estos proyectos a los núcleos urbanos, pero no está», lamenta Chaparro.

Al menos, destaca que se han rebajado las pretensiones y se ha fijado una cantidad máxima de resiudos a tratar en este tipo de instalaciones en la región, de 55.000 Toneladas al año. "Inicialmente se planteaba fijar el límite en 180.000 toneladas y se ha quedado finalmente en 55.000 toneledas, pero es casi el doble de lo que había hasta ahora: 25.000 toneladas". Pero a pesar de esa norma, el proyecto de macrovertedero de Salvatierra con una capacidad de casi 300.000 toneladas de residuos a tratar al año se llevó a plantear y a iniciar su tramitación. "Este nuevo plan tampoco nos da tranquilidad total, esos límites no son una garantía de nada", lamenta Chaparro.

Los grupos parlamentarios también valoraron ayer la sentencia. Los portavoces parlamentarios de PSOE y PP se atribuyeron los méritos en el "punto final" del marcrovertedero en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Por su parte, la portavoz socialista, Soraya Vega, recordó que desde el primer momento el gobierno que presidía Guillermo Fernández Vara se dejó claro que el proyecto no saldría adelante si no se cumplía "estrictamente con las normas". Por ello, consideró que "viene reforzar" el trabajo que hizo la Junta, que "actuó como tenía que actuar", según recoge la Agencia Efe.

Para el portavoz del PP, José Angel Sánchez, el verdadero "punto final" a este proyecto lo ha dado el gobierno que preside María Guardiola, con la aprobación del Plan Integrado de Residuso, que impide este tipo de instalaciones en la región. Juliá recordó que el PP estuvo en contra de este proyecto "desde el primer momento".

En cuanto a Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene de Miguel, se congratuló de la decisión judicial, que supone "un batacazo" para la empresa promotora y Vox, por su parte, mostró respeto a la decisión judicial: "lo que digan bien dicho está".