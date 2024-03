Alumnos y profesores de la UEx protestan por la supresión de un máster: "Nos obligan a irnos de la región"

David Zúñiga estudia el último curso del grado de Historia en la Facultad de Filosofía de la UEx y tiene claro que el próximo año quiere cursar el Máster Universitario en Investigaciones Históricas porque le gustaría dedicarse a la investigación, pero ya no podrá hacerlo, porque es uno de los cincos másteres que la institución quiere suprimir y llevará mañána a su Consejo de Gobierno para iniciar su extinción.

«Mi situación es complicada, yo no puedo permitirme irme fuera de la región y me parece una error que quiten el máster. Si los de Historia ya tenemos pocas salidas laborales, ahora nos quitan una de las dos opciones posibles y nos dejan solo la enseñanza», lamenta. Este estudiante ha participado esta mañana en la protesta que ha reunido a cerca de un centenar de alumnos y profesores universitarios para pedir al Rectorado que no elimine esta titulación.

«Nos están obligando a irnos fuera de Extremadura y es un atropello suprimir el máster cuando estamos terminando la carrera y pensando en nuestro futuro», denuncia Rubén Bueno, delegado del 4º curso.

Estudiantes y profesores durante la protesta de esta mañana. / Carlos Gil / Carlos

Esta es la segunda concentración de protesta que celebran los estudiantes y a la de ayer se unieron también docentes. «Suprimir este máster supone cortar el itinerario formativo a los alumnos, cambiarles las reglas de juego al final del partido, y además es un título que no cuesta dinero a la UEx porque no tenemos laboratorios y la formación la asumen los docentes de la plantilla», argumenta el director del departamento de Historia de la UEx, Alfonso Pinilla, que critica que la decisión se toma de manera unilateral «a pesar de la mano tendida desde el departamento».

Pinilla admite que hay poco alumnado, ocho nuevas matrículas este curso, «pero es un máster joven, la tendencia demográfica es evidente y no se tiene en cuenta que los estudios de Letras no tienen muchos matriculados». Insiste además en que "se está castigando a un título que es uno de los pilares fundamentales de esta facultad", ya que son el grado de Historia, con 48 matriculados en primero, y el de Estudios Ingleses los que sostienen hoy en día la Facultad de Filosofía, asegura. "Si aplicamos la regla de que haya al menos diez matriculados cada año en esta facultad apenas existirían títulos".

Pese a la protesta de alumnos y profesores, el rector de la UEx, Pedro Fernández, insiste a este diario en el cierre de este título principalmente por la falta de alumnos, porque en los últimos ocho cursos de promedio no llega a los 10 matriculados anuales, el nuevo criterio que guía los cambios en la oferta formativa. Pero también por su interés y productividad: «en los últimos ocho cursos entre todos los profesores del máster han defendido una única tesis doctoral; es bastante evidente que no despierta ningún interés desde el punto de vista de la investigación». Aún así, apunta que no se cierra el campo de la investigación a los graduados en Historia porque «tienen asignaturas de su área en el Máster de Humanidades y nunca se va a impedir que puedan matricularse en programas de doctorado y hacer sus tesis».

El rector lamenta incluso que se creara este título «para que lo impartiera un departamento» y aunque reconoce que su cierre no supondrá un ahorro económico inminente, sí podría «optimar los gastos a largo plazo» a la hora amortizar plazas cuando haya jubilaciones.

Fernández insiste en que el máster de Investigaciones Históricas "tiene 13 asignaturas optativas, ninguna tiene más de dos alumnos y algunas tienen cero matriculados. Eso no lo podemos soportar desde el punto de vista de la gestión y de financiación", concluye.

Suscríbete para seguir leyendo