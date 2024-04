43.000 extremeños reciben atención con los fines sociales del IRPF

Antonio Pizarro ha podido rehabilitarse de la drogadicción gracias a Cáritas y actualmente ha vuelto a estudiar. Dice que está muy contento porque «le han ayudado mucho» y está rehaciendo su vida. Borja Carretero es usuario de Plena Inclusión, donde ha encontrado apoyo para participar en distintas iniciativas como la creación de espacios accesibles o en las campañas electorales. Son dos ejemplos de lo que las entidades del Tercer Sector hacen con los fondos que reciben a través del 0,7% del IRPF, que se recauda con la casilla 106 de la declaración de la renta. Gracias a ella, unas 43.000 personas en situación de vulnerabilidad reciben atención en Extremadura.

El 56% de los contribuyentes extremeños ya marca la ‘X Solidaria’, un porcentaje «muy importante» que las entidades sociales esperan que siga creciendo en la campaña de la Renta 2023 que acaba de comenzar. La presidenta de la Plataforma del Tercer Sector, Carmen Pereira, ha invitado este jueves a los extremeños a seguir marcando la casilla "para construir un mundo mucho más justo, una sociedad más justa, una Extremadura más justa". "Que formen parte, que fichen por el equipo más grande de España y más grande de Extremadura, el equipo donde todas las personas pueden marcar", ha afirmado en la presentación de la campaña de la X Solidaria.

El 0,7% del IRPF es el único caso en el que los contribuyentes pueden decidir el fin al que se destinan sus impuestos. Se hace en la declaración de la renta, marcando las casillas 105, destinada a la Iglesia Católica, y la 106, de fines sociales. No son excluyentes (se pueden seleccionar las dos, que es «lo ideal») y en el caso de que no se marquen, en ningún caso ese dinero vuelve al contribuyente: se reintegra a los fondos del Estado. Por ello no supone ningún cambio en el resultado de la declaración para el contribuyente, que ni va a pagar más ni, en su caso, va a recibir una devolución de menor importe.

Más que a nivel nacional

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha apuntado que el 56% de los declarantes de la región marcaron la X Solidaria el pasado año, tres puntos más que la media española, lo cual "está muy bien" pero "hay que insistir en que más personas se sumen". "Hay que ser conscientes de que con los impuestos se paga la sanidad pública, la educación, las carreteras, todas las ayudas a empresas, autónomos y trabajadores... Y tantas y tantas cosas que nos permiten vivir en una sociedad moderna y avanzada", ha recordado.

En la comparecencia también ha participado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, que ha facilitado los datos de la última convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 por ciento del IRPF: más de 9,2 millones de euros destinados a 98 programas de 45 entidades de la región, beneficiando a un total de 42.862 extremeños.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se ha efectuado en régimen de concurrencia competitiva, destinándose más de 2,6 millones de euros al colectivo de personas mayores o con deterioro cognitivo; 1,4 millones a ciudadanos con discapacidad; 1,3 millones a personas en situación de riesgo o exclusión social; 1,06 millones a familias, infancia y adolescencia, y 1,01 millones de euros a ciudadanos con problemas de conductas adictivas. Asimismo, 765.904 euros se han dirigido a programas para el colectivo de la mujer; 544.585 euros a salud; 346.413 euros a juventud, y 73.242 euros a personas con diagnóstico en salud mental.

Suscríbete para seguir leyendo