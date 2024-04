Bienvenidos ‘místers MIR’

Este viernes comenzará la petición de plaza para los nuevos facultativos que pasaron el examen MIR (Médico Interno Residente). El proceso se abre para las vacantes ofertadas en el conjunto del país, un total de 8.722, de las que 212 se encuentran en las diferentes áreas de salud de Extremadura. Dado el problema de falta de facultativos que tiene la región (el Sindicato Médico de Extremadura cifra en 133 las plazas sin cubrir), la presidenta del Ejecutivo autonómico, María Guardiola, ha querido aprovechar la oportunidad para animar a los médicos a que elijan las vacantes extremeñas: «A todos los MIR que escogéis plaza este viernes: Estamos deseando que elijáis Extremadura. Esta es vuestra casa. Os queremos cuidar y atender como merecéis», les ha dirigido a través de la red social X, antes Twitter.

El mensaje no es solo una invitación, sino que lo acompaña de las nuevas medidas aprobadas por la Junta de Extremadura para estabilizar a los MIR, como incentivo para que se decidan por esta comunidad. Así, les recuerda que se les abonará el 100% de las pagas extra, una demanda ya histórica del colectivo, desde que en el año 2010 se congelaran las retribuciones y se decidiera pagarles solo un porcentaje del total que les correspondía, que rondaba el 60%; es decir, estaban perdiendo en algunos casos hasta el 40% de la paga. Muchos recurrieron a la justicia y consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) les reconociera el derecho a percibir la totalidad del salario, pero, aún así, seguía sin abonarse al 100% por defecto, lo que obligaba a los MIR a acudir a los tribunales.

Siempre vacantes en Familia

El ofrecimiento de Guardiola no es en balde, pues en los últimos años Extremadura no ha logrado cubrir la totalidad de las plazas ofertadas. Siempre la especialidad más afectada ha sido Atención Primaria, precisamente en la que existe una mayor necesidad de facultativos por la saturación de los centros de salud. En concreto, el año pasado quedaron desiertas 27 vacantes de Medicina Familiar y Comunitaria de las 98 ofertadas en la primera vuelta; en 2022 fueron 40. Debido a la cantidad de plazas sin cubrir el año pasado se abrió un periodo de repesca y, aún así, no se consiguieron cubrir todas: siguieron quedando 16 puestos vacantes.

El año pasado quedaron vacantes 16 plazas de Familia de las 98 que se ofertaron. El anterior fueron 40

De nuevo en este 2024, de las 212 plazas de formación en Medicina, los centros de salud se llevarán 98, a las que se suman diez en Pediatría, nueve en Medicina Interna, ocho en Psiquiatría, seis Cirugía General y Aparato Digestivo, cuatro en Oncología y Medicina Intensiva, cinco en Obstetricia y Ginecología y en Cardiología y dos en Reumatología. También se ofertan plazas en Anestesiología (8); Nefrología (3); Geriatria (2); Oftalmología (5) o Maxilofacial (1) o Medicina Legal y Forense (2); entre otras.

Los primeros aspirantes están convocados este viernes a las 10.00 horas para comenzar a realizar la petición de destinos; aunque el plazo se extenderá hasta el próximo 19 de abril. De nuevo, la elección de plaza se llevará a cabo de forma telemática, que se instauró desde la pandemia; a pesar de que muchas comunidades, incluida Extremadura, han solicitado que se recupere el proceso presencial. La incorporación de los nuevos MIR se realizará entre el 6 y el 7 de mayo.

