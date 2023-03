PP, Vox y Unidas por Mérida plantan a Osuna en el pleno celebrado en la Asamblea

Las aguas siguen convulsas en la corporación municipal. Los grupos municipales de PP, Vox y Unidas por Mérida han plantado este jueves al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en el pleno que se ha celebrado en la Asamblea de Extremadura. Estos tres partidos de la oposición han coincidido en denunciar que, con esta convocatoria de carácter extraordinario, el regidor municipal quería "secuestrar la voz de la oposición al eliminar los ruegos y las preguntas", para evitar pronunciarse sobre el polémico audio. Sí han acudido los tres ediles de Ciudadanos, aunque también han mostrado su desacuerdo por esta cuestión.

Al comienzo de la sesión, el primer edil ha manifestado que el pleno se ha celebrado en sesión extraordinaria en la Asamblea regional para conmemorar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía y porque en esta sesión se daría luz verde al remanente positivo de tesorería. "La ausencia de parte de la oposición en el pleno, donde se ha aprobado el remanente de tesorería, deja claro que no les importa la ciudad", ha señalado la portavoz del Gobierno municipal, Carmen Yáñez.

A juicio de la oposición, la celebración del pleno en sesión extraordinaria responde a que Osuna no quiere ser interpelado por el polémico audio filtrado de una conversación con un extrabajador municipal, en el que hablan sobre contrataciones en el ayuntamiento. "Este pleno extraordinario se convoca a sabiendas de que se está convocando irregularmente para secuestrar la posibilidad de que los grupos de la oposición hagamos ruegos y preguntas", ha manifestado la portavoz del PP local, Pilar Nogales, en una convocatoria de prensa conjunta con Vox.

Según Nogales, la justificación que hace el alcalde de que el pleno haya sido extraordinario por tratar el remanente de tesorería es "mentira, con mayúsculas", pues ha habido otros sobre estas cuestiones que se han celebrado en sesión ordinaria. "El señor Osuna pretende utilizar el ayuntamiento como una agencia privada de colocación", ha afirmado, en a lo recogido en la conversación con el exempleado.

En esta línea se ha expresado la concejal de Unidas Montserrat Girón, quien ha explicado que su grupo tampoco ha comparecido en el pleno señal de protesta por la manera de proceder de Osuna: "No estamos de acuerdo con la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se secuestra la voz de la oposición y su actitud política a raíz de los audios en los que declara abiertamente que en el ayuntamiento no entra a trabajar quien él no quiere".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Andrés Humánez, ha intervenido al inicio del pleno para mostrar su rechazo con el pleno extraordinario: "Parece que me toca a mí hoy ejercer la misión de la oposición de esta ciudad. Me siento en la obligación de transmitirle nuestro total desacuerdo con esta convocatoria extraordinaria. Usted tendrá las razones que estime oportunas, nosotros consideramos que debería haber sido ordinario", ha trasladado a Osuna.