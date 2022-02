La lógica ha puesto de acuerdo a todos los agentes sociales y económicos. Algo que es visible para cualquiera que recorra esa zona, puede ser realidad a partir del día 20 de febrero; fecha en la que los ciudadanos de Don Benito y Villanueva de la Serena -por orden alfabético- votarán en referéndum la unión de ambas localidades. Una fusión de la que resultará la tercera ciudad de Extremadura, por detrás de Badajoz y Cáceres, y esto significa, ni más ni menos, que la nueva ciudad supondrá mejores servicios y más eficientes para sus habitantes, colocándose además en una mejor posición para alcanzar inversiones en infraestructuras, en equipamiento, en formación, en sanidad o en empleo.

No es el primer intento, ni la primera vez que se plantea esta idea, porque antes muchos creyeron en ella; pero es hoy cuando está en vuestras manos, vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena, hacer realidad este hecho histórico. No ocurre todos los días que dos pueblos puedan decidir unirse para construir un porvenir común. No solo lo es en nuestra comunidad autónoma, sino en España y es un ejemplo a seguir como una herramienta en la lucha contra la despoblación que afecta a muchas zonas de la geografía española.

Contar con más de 60.000 habitantes mejorará las cuentas para la nueva ciudad: solo los fondos que recibirá del Estado aumentarán un 14%. Pero, además, incrementará su posición en el mercado agroalimentario; no en vano el estudio de la Universidad de Extremadura sobre la fusión califica el resultado como el primer polo económico regional en el sector de la agricultura y la ganadería y el sector industrial de la región. El bolsillo de los vecinos también lo notaría según este estudio, previéndose un impacto positivo en la renta de los hogares del 2,75% y del 5% en el empleo.

Estos resultados serán los mimbres para construir el futuro de sus habitantes y de las generaciones venideras. Cuando las cosas funcionan, además, se atrae a las empresas porque los inversores apuestan por las nuevas oportunidades y por la valentía al crearlas, y en este proyecto se dan las dos cosas. Llegarán, por tanto, las inversiones, y deberán estar acompañadas por la creación de nuevas infraestructuras que tendrán que ponerse en marcha.

Queda mucho trabajo por delante, pero es ilusionante porque llevará a una realidad que mejorará la vida de muchas personas y la economía de toda la región. El PP está y estará en esta política con mayúsculas, en la creación de oportunidades para todos los extremeños, especialmente para los jóvenes. En definitiva, siempre vamos a estar en todo lo que beneficie a Extremadura; esta unión cumple con esas condiciones, por eso nuestro fiel apoyo a este gran proyecto. El día 20 de febrero dombenitenses y villanovenses hablarán en las urnas. ¡Seguro que harán historia!