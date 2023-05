Llegó el día

La hora de la verdad. Ni encuestas ni predicciones estadísticas. Extremadura vive hoy unas elecciones autonómicas y municipales y lo que arrojen las urnas es a priori una incógnita. Porque en unos comicios entran en juego demasiadas cosas: lo nacional, lo regional, lo local, la economía, el perfil del candidato o candidata, el voto útil, los afiliados, los encantados, los cabreados; hasta la lluvia puede afectar con una alta o una baja participación, lo cual puede condicionar el resultado. Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta lo que pasa por la cabeza de los votantes, conservadores o progresistas, sabedores de que con su papeleta puede determinar el futuro de una comunidad o un ayuntamiento.

Luego están las combinaciones tras el recuento. Porque ya no se trata solo de ganar o perder, es la capacidad de sumar para conformar un gobierno. Caben tres posibilidades: O una mayoría absoluta o un gobierno de coalición de derechas o de izquierdas. Por mucho que el PSOE aspire a gobernar en minoría como hizo en 2015 no le va a dejar Unidas por Extremadura (Podemos) y por mucho que el PP quiera ir por libre sabe que, de tener una oportunidad, Vox va a exigir ir de la mano y sentarse a la derecha del consejo de gobierno. La circunstancia anómala que ocurrió en 2011, cuando Izquierda Unida decidió abstenerse para que gobernara el PP de Monago, ya no se va a producir. Los bloques a derecha e izquierda se han radicalizado y los experimentos contra natura han quedado en desuso. Unidas Podemos jamás dejará pasar a la derecha y Vox nunca permitirá un gobierno de izquierdas.. Si a esto se añade que ni el PP ni el PSOE aceptan que gobierne la lista más votada blanco y en botella: a pactar cada uno con el suyo a no ser que tenga suerte un partido regionalista y saque un diputado y la historia se tenga que contar de otra manera.

En los ayuntamientos pasa otro tanto de lo mismo. Salvo mayorías absolutas, cada vez más alejadas, vamos a gobiernos de coalición dirimidos a derecha e izquierda. En las siete principales ciudades de Extremadura se va a vivir hoy una jornada de infarto, más si cabe en las dos capitales de provincia, Cáceres y Badajoz, donde los bloques se hallan más igualados y un solo concejal puede inclinar la balanza en uno u otro sentido. Hasta que el recuento avance no se sabrá cómo puede moverse el ‘pactómetro’ y en estos casos pueden entrar en liza no uno ni dos partidos sino hasta tres o cuatro.

Esta campaña pasará a la historia por haber sido diferente. Los dos candidatos que pueden alcanzar la presidencia han sido los principales protagonistas. Guillermo Fernández Vara por vivir sus últimas elecciones como él mismo ha querido reconocer y María Guardiola por ser sus primeros comicios como cabeza de cartel después de la era Monago. Según el resultado que arrojen las urnas, el destino de ambos será muy diferente. No es lo mismo ganar que perder, como tampoco sacar un buen o un mal resultado. Demasiados ojos mirando dentro y fuera de cada partido. El caso es que los socialistas han dado el resto esta campaña, mientras que los populares tampoco se han quedado atrás. Es evidente que el poder rural de los socialistas es mayor, con una capilaridad que llega a los lugares más recónditos, y que el PP trata de hacerse fuerte en las ciudades, sus feudos tradicionales que en las pasadas elecciones casi perdió. La combinación de lo rural y lo urbano será lo que la determine el resultado de esta noche, el cual no hay que olvidar que también viene condicionado por el reparto de escaños según qué provincia: 36 por Badajoz y 29 por Cáceres.

Voten y participen. No quieran perderse unas elecciones que suponen cuatro años de legislatura y el destino de una región y más de 380 ayuntamientos. Seguro que esta noche, cuando se cuenten los votos, los electores, la ciudadanía, habrá acertado.