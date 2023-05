Pole e indecisos

La pole position, primera posición o simplemente pole, es el término que se utiliza en automovilismo y motociclismo para designar el primer lugar en la parrilla de salida de una carrera. Haciendo un símil con la campaña electoral que ahora comienza -y tras la encuesta que publica hoy El Periódico Extremadura-, podemos decir que el PSOE parte en primer lugar, le sigue PP y detrás se sitúan Vox y Unidas Podemos. El resto de partidos hasta doce, salvo ‘Juntos por Extremadura’ muy alejado, no aparecen ni siquiera en la pista, digamos que no son visualizados por los electores como un partido de referencia.

El punto de partida es muy importante, pero no es el único factor a tener en cuenta si nos atenemos al comportamiento de los electores. Según el CIS, el 62% de los ciudadanos españoles asegura que suele decidir su voto mucho antes del inicio de la campaña, pero el 38% restante se decanta por uno u otro partido a lo largo de la campaña electoral. Es más, el 15% decide su opción en la última semana de campaña y, ojo, el 9%, uno de cada diez votantes, opta por una u otra papeleta entre la jornada de reflexión y el mismo día de las elecciones. Con este porcentaje tan amplio de indecisos no es de extrañar que los partidos pongan estos quince días toda la carne en el asador. Se juegan mucho en muy pocos días; la balanza entre vivir o morir, alcanzar el poder o irse cuatro años a la sombra de oposición.

El 15% decide su opción en la última semana y el 9%, uno de cada diez votantes, el mismo día de las elecciones

Guillermo Fernández Vara parte como favorito este 28M si se sigue la predicción de la encuesta electoral que publicamos hoy. Sin embargo, perdería la mayoría absoluta de la que goza en la actualidad y necesitaría de los 4 escaños de Unidas Podemos para formar gobierno. Al PSOE extremeño, acostumbrado a gestionar en solitario, tener un socio sentado en su consejo de gobierno no le agrada en absoluto, por lo que su pelea de estas elecciones va a consistir en arañar cuántos más escaños sea posible para no tener que depender de nadie. En la cabeza de los socialistas extremeños está la esperanza de lo que pasó en los comicios de 2019, cuando en el arranque de la campaña se veían en minoría y teniendo que negociar con Ciudadanos, un partido entonces emergente. De repente Vox se cayó del reparto de escaños y el PSOE alcanzó de nuevo una mayoría absoluta de 34 diputados. Pero no siempre la suerte cae de cara y más vale no confiarse, por lo que la movilización de la militancia y de su electorado se da por seguro.

La nueva líder del PP, María Guardiola, parte en la carrera en segundo lugar con una predicción de 25/27 diputados. Mejora con creces el registro de 2019 de su antecesor, José Antonio Monago, con solo 20 escaños, pero no alcanza una mayoría suficiente para gobernar. Su mejor opción a fecha de hoy consistiría en sumar con Vox y rebasar al PSOE si no suma con Unidas Podemos, una cuestión que este sondeo no prevé. ¿Puede ocurrir esta situación? Es una opción remota, pero la posibilidad existe. No sería la primera vez que aún ganando unas elecciones el PSOE se tenga que ir a la oposición. Ahí está el precedente del ayuntamiento de Badajoz, que PP y Ciudadanos le arrebataron la alcaldía con el apoyo de Vox.

O el PSOE más Unidas Podemos o el PP más Vox. Mayorías absolutas parecen a priori remotas

Las elecciones autonómicas de 2023, salvo cambios importantes en estas dos semanas, parecen abocadas a una guerra a derecha y a izquierda. O el PSOE más Unidas Podemos o el PP más Vox. Mayorías absolutas parecen a priori remotas y situaciones inesperadas como la de 2011, cuando Izquierda Unida se alineó con el PP para mandar al PSOE a la oposición, imposibles.

En cualquier caso, la partida no ha hecho más que empezar. Nos quedan dos semanas de infarto y lucha sin cuartel. Al fin y al cabo casi el 40% de los electores no tienen aún una decisión tomada. Un gesto, una promesa, un error, puede inclinar la balanza en un sentido o en el otro. Atentos.