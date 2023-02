Los ambulantes de Plasencia piden volver a la Hispanidad «lo antes posible»

"Son las doce y llevo 20 euros de venta». Lo afirma Miriam Fernández, propietaria de un puesto en el mercadillo de Plasencia. Como ella, la mayoría de los ambulantes del mercado que se trasladó en agosto al ferial quieren volver a la avenida de la Hispanidad y «cuanto antes».

«Aquí no viene nadie, hemos perdido clientela y allí está el corazón, el foro de Plasencia y no molestamos a nadie», expone María Dolores Vargas, que lleva 30 años en el mercadillo.

Antonio Palacios lleva 25 y subraya que «la venta ha bajado más de un 50%, no merece la pena ponerse. La gente mayor no viene y todo el mundo está allí».

Moisés Vargas apunta además que, en la Hispanidad, hay establecimientos de hostelería, mientras que en el ferial, aunque se anunció que se licitaría la instalación de furgonetas con servicio hostelero, no se ha hecho, al menos no se ha publicitado en ningún momento en el perfil del contratante municipal.

"Desde la pandemia estamos perdiendo, aquí hay cuatro personas, la gente no viene" Juan Vázquez - Portavoz de ambulantes del mercadillo

Según Juan Vázquez, presidente de la asociación gitana de Plasencia y portavoz del colectivo, «no quieren venir porque no sacan dinero, se puso uno, hizo 80 o 90 euros y no ha vuelto».

Solo una ambulante consultada, Argeme Vargas, afirma que quiere quedarse en el ferial por «amplitud» y porque hay menos robos. «En casi todas las ciudades sacan el mercado fuera», dice.

Sin embargo, la opinión mayoritaria es la contraria y clientes consultados también apuestan por la vuelta a la Hispanidad.

Acuerdo por 6 meses

Ayuntamiento y ambulantes firmaron un acuerdo para probar 6 meses en el ferial y cumple el 9 de febrero. A partir de ese día y si no están ya en la Hispanidad, barajan no ponerse porque «no sacamos ni para comer, desde la pandemia estamos perdiendo y aquí hay cuatro personas, la gente no viene». Les sale por tanto más rentable acudir a otro mercadillo que quedarse en el Berrocal.

No obstante, esperan mantener en breve, si es posible esta semana, una reunión con el concejal delegado, Luis Miguel Pérez Escanilla y llegar a un acuerdo.

El edil ha señalado que, si quieren volver a la Hispanidad, volverán porque eso es lo que recoge el acuerdo firmado, una prueba de seis meses y después, una reunión para valorar si se mantenían o no.

Escanilla ya ha recordado que, si vuelven, tendrá que ser con las opciones que se barajaron en su día, es decir, el traslado de algunos puestos al aparcamiento del parque de La Coronación y la reducción de metros para que pueda instalarse el 100%.