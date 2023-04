Mario Vaquerizo, Sofía Cristo y Triana, en los conciertos de la feria de Plasencia

Camela no será el único grupo conocido que actuará en la próxima feria de Plasencia, del 7 al 11 de junio, ya que la programación musical de las fiestas locales placentinas incluirá también a Mario Vaquerizo y sus Nancys Rubias, a la dj Sofía Cristo, hija de Ángel Cristo y Bárbara Rey y al grupo andaluz Triana.

El concejal David Dóniga ha dado a conocer este miércoles todo el programa musical, que abrirá el miércoles 7 de junio, a las once de la noche, el grupo Nancys Rubias, conocido sobre todo por su líder, el carismático Mario Vaquerizo, que ha grabado un vídeo en el que anuncia su participación y además que su tío Jorge "es de Plasencia. No eres nadie si no eres de Plasencia", ha afirmado junto a su grupo.

Su actuación llegará tras el reparto de sombreros y abanicos a las ocho de la tarde, el pregón, a las nueve y los fuegos artificiales, de nuevo desde el parque del Cachón, a las diez.

Charangas en barrios y el centro

El jueves día 8, a la hora de las cañas habrá charangas que recorrerán los barrios y una fija en la zona centro, para la plaza Mayor y alrededores. Estarán desde la una y hasta las cuatro de la tarde y Camela dará el concierto grande de la feria, a las 22.30 horas, en la plaza de toros. Dóniga ha avanzado que ya se han vendido más de 700 entradas.

El viernes 9 de junio, repetirán las charangas y, de nueve de la noche a 1.30 horas, habrá disc jockeys en la plaza Mayor, un modelo que ha querido repetir el gobierno local debido al éxito que ha tenido en ferias anteriores entre el público joven. Actuarán el placentino Dani Serra, Cristian Deluxe y, para cerrar, Sofía Cristo, que acaba de participar con la extremeña Soraya Arnelas en una versión del tema de Arnelas Mi mundo sin ti.

Para finalizar la programación musical, el sábado 10 de junio, además de las charangas, tendrá lugar un festival de música de los años 80 y 90, dirigido por Paco Santos, que además ha sido elegido pregonero de este año y que contará con artistas locales. Será de 20.30 a 23.30 horas. A continuación, actuará el grupo de rock andaluz Triana.

Santos, el pregonero más 'fiestero' de Plasencia

Sobre la decisión de elegir a Santos como pregonero, Dóniga ha destacado que "lleva desde el año 83 repartiendo alegría a la gente. Ha estado en la feria muchísimos años, pero también en la comarca. Es un referente del mundo del espectáculo y del ocio en la ciudad y una persona muy querida".

Por su parte, Santos se ha mostrado "muy agradecido por la confianza" y por una "responsabilidad que he aceptado encantado, con orgullo, espero estar a la altura", ha dicho. Aunque todavía no se ha planteado cómo será el pregón, sí ha adelantado que habrá "música y fiesta".

A su vez, como promotor del festival de los 80 y 90, ha explicado que se trata de la música que ha marcado sus inicios y su recorrido y habrá "un montaje espectacular, con iluminación, regalos e interactuaremos con la gente". Sobre los artistas que le acompañarán, no están cerrados, pero serán "conocidos en nuestra ciudad y lo van a dar todo porque así lo merece la fiesta".

Santos también fue una de las personas que animaron a los placentinos durante el confinamiento por la pandemia con sesiones semanales de música a través de internet y redes sociales y también dio las campanadas en el 2020.