Plasencia no ve necesario cambiar el PGM por Santa Bárbara

El Ayuntamiento de Plasencia considera que el Plan General Municipal "ya recoge los ámbitos susceptibles de regularización" de viviendas situadas en la sierra de Santa Bárbara, por lo que no ve necesaria una modificación del PGM para continuar con la tramitación del expediente.

La opinión del gobierno local, que ha transmitido el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, difiere por tanto de la del Servicio de Urbanismo de la Junta de Extremadura, que a preguntas de este periódico sobre la tramitación del informe ambiental para avanzar en la regularización, ha señalado la "imposibilidad de la emisión del informe ambiental estratégico y de la continuidad del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, ya que por parte de Urbanismo se considera necesaria una previa modificación del Plan General de Plasencia".

Lo que afirma la Junta es que a Urbanismo "no le consta modificación del Plan General de Plasencia en la que se delimite como sector de asentamiento irregular viable el ámbito que se pretende ordenar".

Sin embargo, según ha manifestado el edil del área, el ayuntamiento "comparte con los interesados", es decir, con los vecinos de la sierra que han decidido sumarse al proceso de regularización de sus edificaciones, un total de 180, "que los ámbitos de regularización están recogidos en el Plan General Municipal y no es necesaria su expresa modificación".

Alegaciones desde Plasencia

Así, según Hernández, los vecinos, reunidos en la Asociación de Afectados por el PGM de Plasencia y representados por Ladislao Granado, que cuentan con el asesoramiento del arquitecto Juan Antonio Hernández, tienen previsto presentar alegaciones "ante el órgano medioambiental de la Junta por esta suspensión" de la tramitación.

Lo que no ha aclarado el ayuntamiento es si el gobierno local también va a presentar alegaciones. Precisamente, la Junta ha señalado que está "a la espera de su pronunciamiento y de que presenten las alegaciones que consideren oportunas".

Por otro lado, los representantes vecinales tampoco han confirmado ni desmentido que vayan a presentar alegaciones. Granado ha preferido no pronunciarse sobre el anuncio de la Junta de no continuar con la tramitación ambiental hasta que cambie el PGM y este periódico no ha podido localizar a Hernández.

Cabe recordar que, desde enero del 2021, están esperando los vecinos el informe ambiental favorable de la Junta de Extremadura y, hasta la fecha, han estado enviando diversa documentación e informes solicitados por la administración regional. También se han quejado en varias ocasiones de la lentitud del procedimiento.