El Gordo de Navidad que nunca se vendió en Plasencia provoca enfado entre loteros: "Es engañar a la gente"

Decir que uno ha vendido un premio y mantener esa afirmación durante 20 días (desde el 22 de diciembre hasta el 12 de enero) y además carteles donde pone Vendido aquí es «publicidad engañosa, tener muy poca vergüenza y engañar a la gente». Así de claro se han manifestado desde la administración de loterías de la plaza Mayor de Plasencia en relación al hecho de que su homóloga La cereza de oro, situada en Carrefour, no dijera públicamente que no había vendido el Gordo de Navidad ni tres décimos de quintos premiados, sino que los había devuelto.

Malestar, indignación y enfado es lo que han manifestado los loteros consultados por este periódico ante lo sucedido porque ha dañado la imagen del sector, que debería ser «de honradez y seriedad, que para eso algunos llevamos toda la vida y no es agradable hacer ese mal a todos, el problema es el que lo ha creado», señalan desde la administración de la avenida de La Salle, que sí vendió un décimo del Gordo de Navidad.

Para su homóloga de la calle del Sol, decir que desconocía que no habían vendido los décimos o que la delegación provincial de Loterías no les había avisado es «una absoluta mentira. Tú desde el minuto uno sabes si lo has vendido o ha sido devuelto, en el ordenador lo tienes todo».

Apuntan que, apenas unas horas después del sorteo, ya se sabe si los décimos se han vendido o se han devuelto, incluso el día y la hora de la venta, pero además, los loteros trabajan con una aplicación en la que «hay una pestaña de premios mayores y, al día siguiente, ya lo tienes colgado».

"Dejadez" de la delegación de Loterías

Desde esta administración señalan que lo ocurrido ha perjudicado al resto de loteros porque, al mantener La cereza de oro los carteles con los premios, «ha triplicado sus ventas y otros han tenido muchas pérdidas. Además, todos estamos obligados a mantener una buena imagen de Loterías y no lo ha hecho y ahora nos llegan clientes que desconfían de que hayamos dado premios, yo por ejemplo del primero del Niño».

También critican la «dejadez» de la delegación provincial por permitir que se mantuvieran los carteles -que este lunes ya estaban quitados- «a sabiendas de que se habían devuelto los décimos» y piden medidas.