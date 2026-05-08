Un grito de 2.500 niños por la ‘amabilidá’
Los alumnos de una treintena de colegios de Oviedo conmemoran el día de Europa reivindicando el arte de tratar bien a su familia, amigos y compañeros
Oviedo se llenó este viernes de «Amabilidá». Este es el lema elegido por Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Se trata de un término que se muestra como una forma de conciliar generaciones y de afrontar nuestras carencias, pero también como una poderosa herramienta transformadora con la que Europa podía encarar la crisis que amenaza el proyecto comunitario.
Bajo este paraguas, más de 2.500 niños pertenecientes a 34 colegios recorrieron las calles de la capital asturiana para conmemorar el Día de Europa –se celebra este sábado– y mostrar su apoyo a la ciudad en esta carrera que compite contra Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. La marcha partió de la plaza de la Catedral para concluir en la antigua fábrica de armas de La Vega que se convirtió en la factoría de la amabilidad con diferentes juegos y actividades para los niños. Al frente del recorrido estuvieron los alumnos del instituto Margarita Salas con una pancarta en la que reivindicaron que Oviedo tiene el arte de tratar bien.
También explicaron los estudiantes que «las personas más amables que conozco son mis padres, mi hermana, mis amigas y mis abuelos. Siempre me cuidan, me quieren y juegan conmigo», contó Ana Silva, alumna del colegio de las Dominicas. Al fren te de esta iniciativa se encuentra Rodolfo Sánchez quien reivindicó que «todo el trabajo hecho por profesores y artistas en los centros ha calado porque los niños se han involucrado en esta aventura que es ser Capital Europea de la Cultura en 2031».
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