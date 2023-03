Natural de Cáceres, cuenta con una amplia trayectoria profesional. Sus trabajos incluyen el EP ‘October Moon’ (2013), ‘The darkest corners of my soul’ (2015), ‘Un mundo de niños raros’ (público familiar, LP, 2017), ‘The light in between’ (LP, 2018) y ‘Flores y Escombros’ (2021)

¿Qué le llevó a dedicarse al arte en general?

Me crié en un ambiente muy ligado al arte y la cultura y empecé a estudiar piano desde muy pequeña. Me encantaba disfrazarme, actuar delante del espejo, cantar, … así que, aunque de adolescente quise dedicarme a algo más “formal”, acabé cambiando de opinión (o volviendo a los orígenes), estudié Arte Dramático y me enfoqué en mi proyecto musical.

¿Cómo ha sido el camino hasta que ha podido llegar a consolidarse como artista?

No ha sido siempre fácil, aunque me considero muy afortunada. He intentado mantenerme fiel a mí misma, hacer siempre lo que he querido y he sido muy perseverante en mi empeño por hacer de la música mi profesión.

Usted es licenciada en Arte Dramático y posee el grado en Piano. ¿Con qué aspecto de su vida profesional disfruta más?

La verdad es que no distingo una cosa de la otra. Es verdad que cuando solo trabajo como actriz echo de menos la parte musical. Sin embargo, cuando tengo un concierto, siento que mi parte de actriz está muy presente sobre el escenario. Además, he tenido la suerte de poder combinar ambas facetas en la mayoría de mis proyectos.

¿Tiene alguna preferencia a la hora de elegir trabajo?

El único requisito que intento que tengan todos mis trabajos es que me apetezca hacerlo. No importa el proyecto, el lugar o para quién. Eso y que tenga unas condiciones mínimamente dignas. Tengo mucha suerte porque disfruto tanto de los conciertos como de las obras de teatro en las que participo y también de componer desde casa para otras personas.

¿Qué le inspira a la hora de componer?

Cualquier cosa es susceptible de convertirse en material para componer: una conversación, una noticia, un poema, un pensamiento, una novela, otra canción… Creo que, como compositora, gran parte de mi trabajo consiste en observar y estar muy atenta y ser muy permeable a lo que pasa a mi alrededor, analizar y rascar un poco la superficie del mundo.

¿Cómo definiría su proceso creativo?

Fluctuante, y no lo considero como algo negativo. Es como el tiempo, a veces llueve mucho y otras veces pasan los meses sin que caiga una gota. Creo que es normal. Hay canciones que se quedan atascadas durante años, otras salen al primer impulso, pero hay que tener cierta constancia, aún respetando los momentos de barbecho creativo.

Su último trabajo se llama ‘Flores y Escombros’, ¿qué diría usted que lo diferencia de sus trabajos anteriores?

Para empezar, hay que tener muy en cuenta una cosa que creo que es bastante obvia: el idioma. Es el primer disco que compongo enteramente en español. Y el cambio de idioma también ha afectado a la forma de componer. Es más luminoso que otros trabajos míos y al mismo tiempo más profundo. Creo que en este disco mis canciones han ganado en dimensionalidad.

Ha actuado en diferentes festivales, incluido algunos en el ámbito internacional. ¿Cuál cree que le ha marcado más?

No me atrevería a elegir, creo que todas las ocasiones han tenido algo de especial. El viaje a Colombia, aunque fugaz, fue increíble. Y cantar un repertorio en inglés ante público anglosajón en el Womad de UK también fue una experiencia inolvidable, la verdad.

¿Qué supuso para usted recibir el premio a Mejor Artista Extremeña en dos ocasiones?

Un honor, claro. Aunque no soy yo muy de premios, la verdad. Pero de alguna forma es como cuando te dan un abrazo por tu trabajo, una palmadita en la espalda y unas palabras al oído: “vas por el buen camino”.

En el ámbito del arte dramático, ¿cómo se prepara para interpretar a un personaje?

Es un proceso que comprende varias partes. Primero hay que leer mucho, analizar mucho, profundizar mucho. Es como lo que comentaba antes de la inspiración para componer. Todo puede servirte.Y luego, por la forma en cómo me han enseñado en la carrera y por la compañía con la que trabajo habitualmente, ‘Karlik danza-teatro’, convertir a ese personaje en algo físico es importantísimo para mí.

¿Cuál considera que ha sido el personaje más difícil que le ha tocado interpretar?

No diría un personaje concreto, pero sí una obra: ‘Autorretratos de pluma y espada’. Por la multitud de personajes, por la complejidad de la dramaturgia, por la parte tan física que conlleva y por la precisión que requiere.

¿Qué consejos le daría a la gente que la admira y que le gustaría dedicarse al mundo de la música e interpretación?

Deja que tu trabajo sea lo que mejor hable de ti. Las expectativas son malas consejeras y el ego un mal amigo.