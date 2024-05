Los zascas de Isabel Pantoja durante su concierto en Zaragoza: "Hay mucha gente que me va a extrañar"

Isabel Pantoja deslumbró este sábado en Zaragoza con una actuación impresionante. Recorriendo toda su trayectoria profesional, la cantante demostró que su voz sigue siendo poderosay que tres horas de concierto se le quedan cortas. Conmoviendo a su público y levantándolos de sus asientos con cada interpretación, Pantoja se fue con el corazón lleno del cariño recibido.

Como es habitual en sus conciertos, la reina de la copla lanzó indirectas a través de sus canciones. En esta ocasión, estuvo más activa que nunca, cambiando letras y dirigiéndose a personas que, aunque no mencionó por nombre, podemos deducir.

El primer mensaje llegó con 'Amor eterno', canción que introdujo diciendo que es una de las preguntas que más le han hecho a lo largo de su vida: "Me preguntan si lo quiero todavía, si los años me ayudaron a olvidar, si recuerdo su mirada y su sonrisa, la figura de su cuerpo al caminar". Refiriéndose a Paquirri, afirmó con firmeza: "Pues sí, no lo he olvidado nunca, ni lo olvidaré".

Isabel Pantoja, emocionada durante su concierto en Zaragoza. / EP

Mensajes ocultos

Otro mensaje claro llegó con 'Vas a extrañarme', como ya hizo en Madrid, pero esta vez de forma más directa. Mientras cantaba, aseguró que "van a extrañarme" y al terminar, enfatizó: "Si os digo una cosa, hay mucha gente que me van a extrañar. Van a extrañarme y me da mucha pena, pero van a extrañarme, ya lo creo".

Durante la noche, aunque muchos de sus mensajes fueron dirigidos en plural, hubo un momento en el que se enfocó en una sola persona femenina. Esto ocurrió cuando interpretó 'Desde que vivo con otro', cambiando la letra y diciendo sin tapujos: "Yo es que noto amargura en tu rostro, ¡amargada!".

Finalmente, con uno de sus temas emblemáticos, 'Donde el corazón me lleve', la artista se abrió a su público, confesando que siempre ha seguido los dictados de su corazón: "A mí siempre me ha podido el corazón y he ido a donde me ha llevado".