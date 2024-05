El instituto de Alburquerque pide a Educación la continuidad de su ciclo superior de Administración y Finanzas

El Instituto de Enseñanza Secundaria Castillo de Luna de Alburquerque solicita la continuidad de uno de sus grados superiores en Formación Profesional (FP), concretamente el de Administración y Finanzas, que la Junta de Extremadura ha decidido suprimir. La consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional asegura que esta decisión está justificada por la baja demanda de la titulación. Desde 2018 han estudiado el grado superior de Administración y Finanzas en este centro 42 de los 180 posibles alumnos, en este curso son cuatro los jóvenes que lo cursan.

Según la dirección del centro, “no ha habido ninguna comunicación previa, ni ninguna negociación”. La noticia de la supresión de esta titulación en el centro alburquerqueño les ha llegado cuando la consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional publicó la oferta de FP para el próximo curso. Algo que discrepa con la versión de la consejería que informa que “contactó con el centro en el tercer trimestre de 2023 para informar de la pertinencia de solicitar la sustitución de ciclos debido al bajo número de alumnado matriculado”.

“Queremos que la Consejería de Educación rectifique y mantenga el ciclo superior de Administración y Finanzas", ha reclamado el director del IES Castillo de Luna, Jesús Gamero.

Desde el claustro del centro solicitan el mantenimiento de esta formación académica tras una reunión extraordinaria celebrada ayer. Esta postura se mantendrá el viernes cuando se convoque el consejo escolar, también en sesión extraordinaria.

Profesores, familias y alumnos no están de acuerdo ni con la forma ni con el fondo de una decisión que quieren revertir. Además, se suman los alcaldes de Alburquerque y La Codosera y empresas de la zona.

El director del centro afirma que no piden “nada nuevo, pero sí que se mantenga” lo que tienen en la actualidad. Según él, “la falta de matrícula no es motivo para suprimir la formación, porque la misma fluctúa”, también destaca la necesidad de igualar las oportunidades de los alumnos de los pueblos a “los que residen en las ciudades”. De igual forma, piden que sean “flexibles con la zona rural, así no se lucha contra la despoblación”, denuncia Gamero.

Un 12,77% de titulados posibles

La consejería explica a este medio que desde hace seis cursos solo se han cubierto el 23,33% de las plazas ofertadas en este grado superior del IES Castillo de Luna y que han finalizado sus estudios, recibiendo el título, el 54,76% del alumnado matriculado, lo que supone un 12,77% del total de titulados posibles.

Según Educación, “se ha tenido en cuenta, además, que este centro cuenta con más oferta de Formación Profesional, otras cuatro titulaciones, una de ellas de la misma familia: grado medio de Administración y Finanzas”. Aunque también detallan que todos los cursos de FP ofertan 95 plazas y “ocupadas tan solo 19 de ellas”. Asimismo, informan que en aquellas zonas donde no existe una oferta alternativa de Formación Profesional, la consejería, en cambio, ha decidido mantener estos ciclos a pesar de contar con escaso alumnado, como apoyo a las zonas rurales extremeñas.

Además, la administración regional asegura que implantará “a cambio un certificado de Profesionalidad de Creación y Gestión de Microempresas”. Y confirman que el alumnado ya matriculado en primer curso superior de Administración y Finanzas podrán continuar sus estudios en el mismo centro hasta finalizarlos.

El coste de este ciclo de Formación Profesional supone 178.000 euros anuales a la consejería de Educación.

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha realizado un exhaustivo estudio de todas las enseñanzas de Formación Profesional y en Extremadura hay más de 60 ciclos que cuentan con 10 estudiantes o menos. De esas 60 titulaciones tan solo se van a suprimir 10 de ellas que han contado con menos de 6 alumnos.