Más de 300 personas dicen 'no' a la mina en la entrada al Festival de Cine de Cáceres

Entre 300 y 350 personas según la policía local se han sumado a la concentración de la Plataforma Salvemos la Montaña, a las 19.30 horas, en los alrededores del Gran Teatro de la capital cacereña, donde en menos de una hora tendrá lugar la entrega de los Premios San Pancracio (que otorga anualmente el Festival de Cine Español de Cáceres). El motivo: la subvención acordada con la promotora de la mina, Extremadura New Energies (ENE).

Los participantes han gritado consignas habituales en este tipo de reivindicaciones como 'No a la mina, sí a la cultura', 'El cine no se vende', 'Cáceres no se vende, Cáceres se defiende', 'Este patrocinio es una vergüenza', o 'Salaya, ¿dónde estás? vas por la puerta de atrás', así como otras con un mensaje contundente en que se hace mención al rechazo rotundo al nuevo proyecto minero.

Parte de la sociedad cacereña ha expresado de esta forma que la movilización es síntoma de que “la ciudadanía no está dispuesta a poner en riesgo su salud y el entorno natural que nos rodea. Provocará una gran destrucción medioambiental en la localidad. Nos quieren imponer este proyecto contra nuestra voluntad”. Todos ellos tienen claro que la oposición al proyecto continuará. “Daremos todos los pasos necesarios para pararlo”, han indicado. La concentración se ha desarrollado entre las calles San Pedro y San Antón. La aportación de la empresa minera al festival ha sido de 3.000 euros.