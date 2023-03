Deserción local en Ciudadanos

Desde luego no corren buenos tiempos para el Grupo Municipal de Ciudadanos en Cáceres. No ha sido tampoco una legislatura fácil. De hecho, tras desvelarse este viernes el paso de dos de sus concejales a la próxima lista del PSOE, ninguno de los cinco ediles que empezaron la legislatura repetirá por Cs en el ayuntamiento. Tampoco permanece desde el viernes el único representante en la Diputación Provincial, que deberá ser relevado. Una situación que no deja de sorprender, sobre todo porque Cs estaba llamado a ser un partido clave en la actual legislatura con sus cinco ediles (uno más que la anterior).

Pero ya en noviembre de 2019, pocos meses después de las elecciones municipales de mayo, del grupo se escindieron Francisco Alcántara y Mar Díaz. Ambos se dieron incluso de baja del partido y no hubo opción a sustituirles porque no entregaron sus actas. Desde entonces han funcionado como concejales no adscritos. De hecho, ahora encabezan la lista de Cáceres Viva para los comicios locales del 28 de mayo. Realmente aquel otoño fue turbulento para la formación naranja en Cáceres, especialmente a raíz de que Alcántara pidiera la dimisión de Albert Rivera tras los datos de las elecciones nacionales del 10 de noviembre, y también del coordinador regional, Cayetano Polo. Se le abrió expediente disciplinario y fue suspendido de militancia. Mar Díaz se posicionó a su lado. Salaya presenta una lista continuista, con muchos independientes y con la novedad de Bohigas El partido continuó entonces con tres concejales, Antonio Ibarra, Ñete Bohigas y Raquel Preciados, quien sustituyó a Alcántara en la portavocía. Sin embargo, en mayo de 2022, Antonio Ibarra entregó su acta de concejal aduciendo falta de tiempo para seguir compatibilizando el ayuntamiento con sus tareas personales y profesionales como arquitecto. Cs explicó entonces que no era «una crisis» sino una situación particular que debía solventarse. En el pleno del pasado julio ocupó su cargo Francisco Javier González Martín como concejal del Grupo Municipal Ciudadanos. Un puntal que no sigue Solo un mes después, en agosto de 2022, Raquel Preciados anunció que dejaría el partido de cara a la nueva legislatura, por lo que no será la candidata a la alcaldía por la formación liberal en mayo de 2023, un puesto que Ciudadanos Extremadura le había ofrecido. Explicó que su compromiso era a cuatro años, que su perfil es más técnico que político, y agradeció el apoyo de la formación. También realizó un balance «muy positivo» de la actividad municipal y se comprometió a seguir hasta el final de la presente legislatura. Por último, este viernes se ha dado a conocer la lista municipal del PSOE para los comicios de mayo y en ella figuran los otros dos concejales que mantenía hasta ahora CS junto con Raquel Preciados: Ñete Bohigas y Francisco Javier González. El primero va en el puesto 9 y el segundo en el 21. Se consuma así la no continuidad de ninguno de cara a la próxima legislatura. Ñete Bohigas renunció el mismo viernes a su acta de concejal y por tanto a su representación en la Diputación de Cáceres, donde ha sido el único hombre de Cs durante esta legislatura. Ambos puestos deberán ser ahora cubiertos por el partido. Formación «muy viva» Ciudadanos se ha referido este sábado a su situación en Cáceres a preguntas de El Periódico EXTREMADURA. «Agradecemos y valoramos el trabajo que han desarrollado durante estos cuatros años los concejales. Son decisiones personales que han tomado y que respetamos totalmente», declara Fernando Baselga, candidato de Cs a la Asamblea de Extremadura en las próximas elecciones. A renglón seguido, agrega que «la formación sigue muy viva en la ciudad de Cáceres». De hecho «ya está concluida la lista al ayuntamiento con su representante a la cabeza. La presentaremos próximamente y podemos asegurar que será una sorpresa», desvela. También este sábado Ñete Bohigas ha realizado declaraciones a EL PERIÓDICO para explica su paso a las listas socialistas. «El PSOE vio en mí una persona que puede ayudar y sumar, y yo estoy muy a gusto con el proyecto, creo en las personas que lo lideran», afirma. «Entré en política para intentar mejorar la vida de la gente en mi provincia, en mi ciudad, y ahora me dan esta oportunidad como independiente, del mismo modo que lo he hecho en Cs», agrega. Finalmente, Bohigas destaca que ha dejado el acta de Cs «por respeto a mí mismo, a la institución y a los votantes, que podrán tener otro representante».