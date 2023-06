Exceso de velocidad y falta de ITV disparan las multas en Cáceres

Los radares de Tráfico han «disparado» el pago de multas en España. Durante el ejercicio 2022, la recaudación por sanciones de la DGT alcanzó los 507,3 millones de euros, la cifra más alta nunca registrada. Así lo revela un reciente estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), una organización de defensa de los conductores que en su último informe, ‘Radiografía de las Multas de Tráfico en España 2022’, analiza las infracciones más frecuentes cometidas por los ciudadanos, con un detalle pormenorizado por provincias y comunidades autónomas.

En concreto, la DGT formuló en las carreteras españolas de su competencia un total de 5,5 millones de denuncias, lo que supuso un incremento del 15,6% respecto a 2021 (4,7 millones), y la citada recaudación récord de 507,3 millones de euros. En la provincia de Cáceres, el aumento fue incluso mayor, duplicando porcentualmente el nacional, con 17.137 multas más en 2022 frente a 2021, hasta alcanzar las 69.938. De los 38 tipos de sanciones contempladas, 24 experimentaron bajadas pero 14 subieron hasta el punto de determinar un aumento global del 32% en solo un año.

Velocidad: 7 de cada 10 denuncias

El informe de AEA señala que 7 de cada 10 sanciones interpuestas en Cáceres (un total de 49.017) fueron por exceso de velocidad a través de radares, un incremento bastante notable respecto a 2021 (30.779). De ellas, el 74% (36.172) correspondió a instalaciones fijas y el 26% (12.845) a controles móviles. Llama la atención que los conductores sean multados sobre todo por los radares fijos, cuya ubicación suele conocerse y además su señalización es legalmente obligatoria. Pero sobre todo, y por todo ello, destacó el fuerte aumento de estas multas respecto a 2021 (nada menos que un 44%).

En el total del país, el exceso de velocidad también lideró el ranking de las sanciones impuestas por la DGT durante 2022, con 3,7 millones de denuncias. Esto supone que 2 de cada 3 infracciones se cometieron por pisar el acelerador más de la cuenta. No obstante, dentro del panorama nacional están más igualadas las multas por radares fijos (2,5 millones) y móviles (1,1 millones).

Las sanciones oscilan entre 100 y 600 euros, con pérdida de entre 2 y 6 puntos. Pero ojo, que exceder en 60 km/h el límite urbano o en 80 km/h el interurbano es delito y puede conllevar prisión.

ITV: la segunda causa

Tras las denuncias por velocidad se sitúan, en el segundo puesto de este particular ranking, las infracciones por no haber pasado la ITV o ser ésta desfavorable. Se encuentran a bastante distancia de las primeras pero también resultan bastante numerosas: 6.923 solo en la provincia cacereña durante 2022, lo que significa que 1 de cada 10 sanciones se tramita por causa de la ITV. Eso sí, se han reducido en el último año (-1,9%). También a nivel nacional se trata de la segunda causa de denuncia, con 618.375 tramitadas, y además con un incremento del 4,6% respecto a las cifras de 2021.

En este caso debe pagarse una multa de 200 euros y se inmoviliza el vehículo hasta pasar la ITV.

Conducir sin carnet

Pues sí, hay gente que se atreve y no son pocos. Más de 1.500 conductores fueron multados el año pasado en Cáceres por carecer de permiso/licencia de conducir, o tenerlo invalidado, o no habilitado por pérdida de puntos o por otras infracciones. No obstante, estos comportamientos se redujeron en la provincia durante 2022. En el conjunto del país se contabilizaron 137.475 multas por conducir sin carnet, lo que supuso un 8,4% más en un solo ejercicio.

El cinturón, aún pendiente

Tras largos años de campañas y anuncios espeluznantes, llama la atención que los agentes de tráfico todavía tuvieran que interponer 1.450 multas en Cáceres en 2022 a conductores y ocupantes de vehículos por no llevar el cinturón de seguridad. La buena noticia fue la reducción del 14% respecto al ejercicio anterior. En España, no utilizar el cinturón de seguridad derivó en 105.996 sanciones, que se tradujeron en un incremento del 0,16%. Están penalizadas con 200 € y con la pérdida de 3 puntos en el carné si se trata del conductor.

El móvil baja el volumen

Parece que en este apartado existe mayor concienciación, porque las infracciones por utilizar el teléfono móvil mientras se conduce por las carreteras cacereñas han experimentado un fuerte recorte en solo un año, bajando del millar. Si en 2021 hubo 1.289 denuncias, en 2022 fueron 973 (-25%). Dicho de otro modo, han dejado de ponerse una de cada cuatro sanciones. A nivel nacional también ha caído este apartado en un 13%.

Más alcohol, menos drogas

Por el contrario, la AEA advierte del dato preocupante de las denuncias formuladas por conducir superando la tasa de alcohol permitida, con un incremento en el total del país del 51,8%, pasando de 56.073 denuncias en 2021 a 85.130 en 2022. También en Cáceres se ha registrado un aumento del 15% hasta alcanzar las 816 sanciones por dar positivo al volante.

En cambio, como dato alentador, la AEA destaca en su informe la llamativa reducción en un 48,38% de las denuncias a nivel nacional por conducir con presencia de drogas (26.126 frente a las 50.613 formuladas en 2021). En Cáceres este descenso fue realmente extraordinario, cayendo de 1.045 a 524 (justo a la mitad). La multa por conducir con sustancias ilícitas en sangre supone 6 puntos del carnet y una sanción económica de 1.000 euros, pero puede llevar aparejada la suspensión del permiso de 1 a 4 años y penas de cárcel de entre 3 y 6 meses.

Ausencia de seguros

Entre las infracciones que cobran fuerza destacan las relativas a circular sin tener el seguro al día (723 en Cáceres) y conducir careciendo completamente de seguro (645). Ambas casuísticas suben tanto en la provincia como en el conjunto del país de manera importante, sobre todo la primera, que se ha disparado un 30% en las carreteras cacereñas. Generalmente estas multas oscilan entre los 601 y los 3.005 euros.

No identificar al conductor

La DGT puede multar al propietario del vehículo por no precisar el nombre del conductor que ha cometido una infracción con su coche. Así lo recoge el artículo 77 de la Ley de Tráfico, que establece la obligatoriedad de identificar «verazmente al conductor responsable». La sanción va desde 100 hasta 1.500 euros. Se trata de una infracción que se dispara en Cáceres, pasando de 424 a 721 (70%), pero también en España (un incremento del 22%).

Paradas indebidas, neumáticos...

El largo listado formado por los 38 tipos de sanciones tiene otras destacadas en las carreteras cacereñas, por ejemplo circular con los neumáticos en mal estado (646), realizar paradas o estacionamientos en lugares no autorizados (643), comportamiento indebido (470), saltarle un ceda el paso o un stop (384), conducción negligente (309), problemas con las luces del vehículo (269) o conducir con auriculares (213). Aunque no acumula excesivas denuncias, la conducción temeraria es bastante significativa por su peligrosidad para los demás conductores y peatones: los casos se han reducido a 78 en Cáceres pero cualquiera de ellos supone un riesgo.

Por otra parte, el Gobierno prevé recaudar un total de 977 millones de euros en multas y tasas de tráfico durante el año 2023 en la red de carreteras españolas, lo que supone una cifra muy parecida a 2022 con un ligero incremento del 0,52%. Así quedó reflejado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Del total de ese dinero, más de 610 millones de euros se ingresarían por tasas de la Jefatura de Tráfico (605 millones de euros en 2022) y más de 366 millones llegarían por recargos, multas e intereses de demora no tributarios, la misma cantidad que en el año anterior. Así, la Jefatura Central de Tráfico cuenta con un presupuesto de 980 millones, también muy similar al ejercicio precedente (975 millones).

Extremadura: 20 sanciones al año por cada kilómetro

Por comunidades autónomas, el informe de Automovilistas Europeos Asociados señala que el pasado año aumentaron las denuncias respecto a 2021 en Andalucía (42,8%); Extremadura (registra el segundo mayor incremento con un 32,3%); Cantabria (26,3%); La Rioja (24,7%); Madrid (21,2%); Islas Baleares (18,1%); Valencia (18%); Ceuta y Melilla (13,2%); Castilla-La Mancha (9,2,%); Galicia (1,3%) y Canarias (0,9%).

Por el contrario, han disminuido en Navarra (-8%), Castilla y León (-3%); Murcia (-2%); Aragón (-1,5%) y Asturias (-0,4%).

Extremadura ha registrado 191.998 denuncias, con 20 multas por cada kilómetro de carretera. Tiene un parque de 872.221 vehículos, con 0,22 denuncias de media por cada uno de ellos.

Tres de cada cuatro sanciones en Extremadura se formulan por sobrepasar la velocidad (el 63% en radares fijos y el 37% en radares móviles). El no cumplimiento de la ITV supone otras 17.949 multas. Un dato preocupante: hasta 3.485 personas fueron interceptadas en la región por conducir sin permiso/licencia o tenerlo invalidado.

Andalucía se posiciona como la comunidad con más denuncias en términos absolutos (1,4 millones), si bien en Madrid se ha detectado el mayor número de infracciones en función de la extensión de su red de carreteras (158 multas por kilómetro). Castilla y León, por su parte, lidera el ranking de sanciones en función de su parque automovilístico (0,30 multas por vehículo).